Профили Google TV Kids не имеют многопользовательской поддержки

Название Google TV теперь несколько сбивает с толку, поскольку оно может относиться к одной из двух вещей. Это может относиться, например, к новому названию Play Movies & TV или к новому интерфейсу Google для Android TV, в частности, к новому Chromecast с Google TV. Несмотря на общие корни с Android, в новом Google TV отсутствуют некоторые вещи, которые беспокоят некоторых родителей. К счастью, Google выпустит обновление, которое частично решит эту проблему, по крайней мере, в том, что касается родительского контроля.

Хотя сам Android раньше поддерживал несколько учетных записей пользователей на одном устройстве, Android TV не унаследовал его массово. В версии для ТВ есть только профили с ограниченным доступом, которые скрывают приложения за 4-значным PIN-кодом и ограничивают доступ к настройкам и папкам. Как ни странно, Google TV, основанный на Android TV, не получил этого, но он поддерживал только несколько учетных записей Google, которые все равно имеют общие настройки или приложения.

Это, конечно, большая проблема для родителей, у которых есть несовершеннолетние, которые могут получить доступ к Chromecast с помощью устройства Google TV. Хорошая новость заключается в том, что Google определенно осведомлен о ситуации и сообщил, что скоро будет доступно больше средств родительского контроля. Если быть точным, Google TV Он получит детские анкеты Что заменит ограниченные профили Android TV.

Это не совсем то же самое, что и ограниченные профили Android TV. Согласно цепочке поддержки, родители смогут решить, какие приложения будут доступны в этом профиле, кроме YouTube Kids, который уже включен по умолчанию. Для всех других приложений требуется родительская подписка, прежде чем дети смогут получить к ним доступ, а для выхода из профиля детей требуется ввод PIN-кода.

Небольшая плохая новость заключается в том, что это еще не настоящая многопользовательская поддержка, которая бы понравилась некоторым владельцам Chromecast. Говорят, что это еще не сделано, но пока нет оценок, когда это произойдет. Профиль Google TV Kids будет развернут “в следующем месяце (или около того)”.