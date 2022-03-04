Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Протестующие в Тбилиси, Грузия, наблюдают за выступлением президента Украины Владимира Желенского 4 марта. (Вано Шламов/AFP/Getty Images)

Выступая в пятницу в нескольких городах Европы, президент Украины Владимир Желенский призвал к единству.

Во время прямого сообщения через Zoom Желенский призвал Европу встать на сторону Украины и на мгновение замолчал, чтобы отдать дань уважения павшим в этой войне. Тех, кто отдал свою жизнь за Родину, за наших воинов, за тех, кто служит, за тех, кто служит летчиками, за тех, кто защищал свою страну на разных направлениях и совершал героические подвиги.

Позвонив в несколько европейских городов, включая Братиславу, Франкфурт, Прагу, Лион, Тбилиси, Вену и Вильнюс, он сказал: «Помните о солдатах. Молчите».

Зеленский также поделился некоторыми мыслями о силах по всей Европе и «простых людях» в Украине.

«Я желаю людям Европы всего наилучшего… в эти дни наши солдаты, наши герои… так приветствуют друг друга. Это они защищают свои дома, они защищают нас. Украина защищает нашу Европу, они защищают вашу Европу, они поздравляют друг друга. Желаю им здоровья», — сказал президент Украины.

«Но в последнее время военные приветствия, это военное приветствие, используются в повседневном языке, когда обычные люди приветствуют друг друга, потому что мы защищаем нашу страну от российского вторжения и русского нападения. Защита наших домов и нашей земли полностью внутри и снаружи [Russian] Война и российская оккупация, — сказал Желенский. — Сегодня наши солдаты, одни наши солдаты, служат в нашей стране в армии, а другие служат врачами со скальпелями в руках в хирургии. [Others] Работа по защите детей и их семей. Это наше сердце, это сердце Украины, вместе противостоящие злу.

Желенский использовал заключительную часть своей речи, чтобы обратиться к людям на европейском континенте, пообещав победу Украине и демократии в целом.

«Я хочу посвятить себя народу Европы. Я призываю вас не молчать. Я хочу, чтобы вы вышли на улицы и поддержали Украину, поддержали наши усилия и поддержали нашу борьбу. Украина не устоит, Европа не устоит, если мы упадем, упадешь и ты, так что не молчи, смотри на это слепо Не будь», — сказал Желенский.

«Поддержите Украину, чем сможете. Это будет победа света над тьмой и победа свободы над рабством. Если мы победим, Европа будет процветать так. После этой чудесной победы Европа будет процветать больше, чем когда-либо. Слава Украина.»

Затем Желенский поднял кулак в воздух и отдал честь.