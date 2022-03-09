Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

15 февраля на левой стороне Кремля в Москве, Россия Спасская башня и собор Василия Блаженного. (Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images)

После продолжающейся оккупации Россией Украины международные организации продолжают уходить из России. В нее входят четыре крупные глобальные консалтинговые фирмы: Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Делойт 7 марта было объявлено о прекращении операций в России и Белоруссии.

Компания заявила:

Даже если бы мы знали, что это правильное решение, оно все равно повлияло бы на Deloitte. [approximately] 3000 специалистов в России и Беларуси. Как и все, мы знаем, что наши коллеги в России и Беларуси не имеют права голоса в действиях своего правительства».

«Мы поддержим всех коллег, пострадавших во время этого перехода, и сделаем все возможное, чтобы помочь им в это трудное время».

ЭЙИзвестная также как Ernst & Young, она уберет свою российскую практику из своей официальной глобальной сети, но «позволит ей продолжать работать с клиентами как независимой группе аудиторских и консалтинговых фирм».

«В России EY — это команда из 4700 профессионалов, работающих в 9 городах страны. Компания работает на российском рынке более 30 лет», — говорится в сообщении.

Консалтинговая и бухгалтерская фирма КПМГ Международный Его «российские и белорусские компании выйдут из сети KPMG».

«В КПМГ работает 4500 человек в России и Белоруссии, и нам невероятно сложно прекратить наши рабочие отношения с ними, многие из которых десятилетиями являются частью КПМГ», — заявили в компании.

«Это решение не о них — это результат действий правительства России.

ПрайсвотерхаусКуперс (PwC) Он также планирует выйти из торговли с Россией.

«В связи с вторжением российского правительства в Украину мы решили, что при данных обстоятельствах у PwC не должно быть компании-члена в России, и в результате PwC Россия должна выйти из сети», — говорится в сообщении консультативной группы «Большой четверки». . Отчет.

«Наша главная цель в PwC — сделать все возможное, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарную деятельность», — добавили в компании.

«Мы в PWC в России стремимся к систематическому переходу к работе с нашими коллегами и уделяем особое внимание благополучию наших 3700 сотрудников в PwC в России».

Еще одна крупная компания, Аксенчер, Он также прекращает свой бизнес в России, потому что «на стороне народа Украины».

На прошлой неделе компания объявила об акции ОтчетТам он поблагодарил «почти 2300 коллег в России за их многолетнюю преданность и служение Accenture».

«Мы продолжим поддерживать наших российских коллег», — добавили в компании.