Российские добровольческие силы, одну из антикремлевских группировок, ответственных за вооруженное вторжение в Россию на этой неделе, возглавляют крайне правые экстремисты, которых описывают немецкие официальные лица и гуманитарные группы. включая Антидиффамационную лигуКак неонацист.

Добровольческий отряд Владимира В. Путина, состоящий из россиян, выступающих против войны, не имеет публичных связей с украинскими военными. Но претензии группы на борьбу за интересы Украины создают неудобную ситуацию для киевского правительства. Президент России Владимир В. Путин ложно утверждал, что его страна борется с нацистами, как предлог для вторжения в его страну, что является постоянной темой кремлевской пропаганды.

Командир корпуса Денис Капустин, который долгое время использовал псевдоним Денис Никитин, но обычно носит военный позывной Белый Рекс, является гражданином России, иммигрировавшим в Германию в начале 2000-х годов. По словам официальных лиц немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, он вступил в контакт с агрессивной футбольной фанатской базой и позже стал «одним из самых влиятельных активистов». Неонацистский раскол сцены смешанных единоборств.

Он был Запрещено Из Европы в безвизовую Шенгенскую зону входят 27 стран. Добровольческий отряд, известный под русским названием РДК, взял на себя ответственность за оба инцидента в приграничном с Россией районе Брянска в марте и апреле. Украинские официальные лица публично отрицают какую-либо роль в боевых действиях на границе с Россией. Российские добровольческие силы были одной из двух групп российских боевиков, которые в понедельник начали трансграничную атаку в Белгородской области на юге России, при этом российские войска участвовали в двухдневных боях. Группы говорят, что вторжения направлены на то, чтобы заставить Россию передислоцировать войска из оккупированных частей Украины для защиты своих границ, поскольку Украина готовится к контрнаступлению. READ Союз биатлонистов России обратился с IPU в CAS из-за запрета на допинг Вторая группа — Легион «Свободная Россия», действующий под эгидой Международного легиона Украины, в который входят американские и британские добровольцы, а также белорусы, грузины и другие. Он находится под контролем Вооруженных Сил Украины и находится под командованием украинских властей. По официальным данным, несколько сотен российских боевиков дислоцированы на линии фронта на востоке Украины. На совместной пресс-конференции С Легионом Свободной России в среду г. Капустин сказал, что его группа не контролировалась украинскими военными, но военные поддерживали его боевиков информацией, бензином, продовольствием и медикаментами, а также эвакуацией раненых. Это утверждение не могло быть независимо проверено. Андрей Черняк, представитель службы военной разведки Украины, сказал, что у него нет информации о возможной материальной поддержке, которую украинские военные могли оказать членам РДК, но «Украина, безусловно, поддерживает всех, кто готов воевать. Путинский режим». «Люди приезжают в Украину и говорят, что хотят помочь нам бороться с режимом Путина, поэтому мы их пускаем, как и многих людей из-за рубежа», — сказал он. — сказал Черняк. Украина назвала вторжения «внутрироссийским кризисом», и, поскольку члены группы являются русскими, этот эпизод нацелен на украинских военных, пытающихся заставить Россию передислоцировать войска с линии фронта для защиты своих границ. Майкл Колборн, исследователь Bellingcat, который пишет о международных крайне правых, сказал, что он даже не решается назвать Российские добровольческие силы воинской частью. «В основном это крайне правая группа неонацистских эмигрантов, которые совершают эти вторжения на территорию, контролируемую Россией, которые больше озабочены созданием контента для социальных сетей, чем чем-либо еще», — сказал он. — сказал Колборн. Некоторые другие члены Российского добровольческого отряда, сфотографированные во время пограничных рейдов, открыто придерживались неонацистских взглядов. Александр Скачков был арестован украинскими службами безопасности в 2020 году за продажу русского перевода манифеста сторонников превосходства белой расы стрелка в Крайстчерче, Новая Зеландия, который убил 51 прихожан мечети. В 2019 году. READ Бейсбол: Россия обыграла Боткинса 6: 0 в окружном полуфинале Другой, Алексей Левкин, снявший селфи с логотипом РДК, является учредителем. группа Назывался Wotanjugend, он начался в России, но позже переместился в Украину. Мистер. Левкин организует «Фестиваль национал-социалистического блэк-метала», который начался в Москве в 2012 году, но проходил в Киеве с 2014 по 2019 год. Члены добровольческих отрядов, опубликованные боевиками ранее на этой неделе, позируют перед захваченной российской техникой, причем некоторые боевики носят нашивки и снаряжение в нацистском стиле. На одной нашивке изображен член Ку-клукс-клана в капюшоне, а на другой — черное солнце, которое тесно связано с нацистской Германией. Мистер. Г-н Капустин и его бойцы заявили, что эти изображения могут нанести ущерб безопасности Украины, предупредив союзников о том, что они могут поддерживать ультраправые вооруженные группировки. — сказал Колборн. «Я беспокоюсь, что что-то подобное может иметь неприятные последствия для Украины, потому что это не незаметные люди», — сказал он. «Это не неизвестные, они не помогают Украине ни в каком практическом смысле». Томас Гиббонс-Нефф Отчет предоставлен из Лондона и Олег Мацнев Из Берлина.