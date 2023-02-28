Путин вручил орден Дружбы российскому актеру Стивену Сигалу за «Гуманитарную деятельность»

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Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала медалью Дружбы в знак признания его «гуманитарной деятельности».

70-летний актер, который также имеет российское гражданство, в прошлом неоднократно заявлял о своей поддержке Путина. Ведь в прошлом году в его честь в Москве устроили праздничный обед.

О вручении ордена Дружбы было объявлено на портале правительства РФ в минувшие выходные.

Система признает людей, которые, по мнению России, внесли свой вклад в улучшение международных отношений.

Сигал был ярым сторонником аннексии Крыма Россией в 2014 году и в прошлом году посетил контролируемый Россией украинский город Оленовка, где десятки украинских военнопленных были убиты в результате нападения, в котором Россия и Украина обвиняли друг друга.

В 2018 году Сигал был назначен посланником МИД России по гуманитарным вопросам в США и Японии.

В то время МИД России заявил, что в обязанности Сигала будет входить «содействие отношениям между Россией и США в гуманитарной сфере, включая сотрудничество в области культуры, искусства, общественные и молодежные обмены».

В 2022 году Сигал также записал для Путина поздравление с днем ​​рождения, в котором говорилось: «Сегодня день рождения президента Путина. Я думаю, что сейчас мы живем в очень трудные времена. Он один из величайших мировых лидеров и один из величайших президентов в мире. «

«Я очень надеюсь и молюсь, чтобы он получил необходимую ему поддержку, любовь и уважение. И чтобы все испытания, которые сейчас происходят, скоро закончились, и мы будем жить в мире и мире».

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