Путин высоко оценил победу Романа Ребелова на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года – спорт

30 января Ребелов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту среди мужчин в одиночном разряде, который проходил в Кенигзее, Германия, с 29 по 31 января.

Москва, 2 февраля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин поздравил Люгера Романа Ребелова, победителя чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Германии.

«На чемпионате мира в Германии вы показали отличный результат, доказав, что вы сильный, решительный и талантливый спортсмен», – сказал Путин в поздравительном послании, размещенном на официальном сайте Кремля.

Президент сказал: «Вы еще раз продемонстрировали высокий уровень мастерства, относясь к своим наставникам, а также ко всем, кто поддерживал вас в этом ответственном турнире, победным и потрясающим выступлением».

Путин также пожелал 24-летним россиянам новых достижений, удачи в спорте и всего наилучшего.

Российская команда по Люгеру выступала в Кенигзее под флагом RLF и имела официальный логотип RLF на бело-синей форме. Между тем, на церемонии награждения российских спортсменов прозвучал гимн Международной федерации конькобежного спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России сроком на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.