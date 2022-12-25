Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова вести переговоры со всеми сторонами, участвующими в войне на Украине, но Киев и его западные покровители отказываются от переговоров, заявил президент Владимир Путин в интервью, которое транслировалось в воскресенье.

Вторжение России 24 февраля в Украину спровоцировало самый ожесточенный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и самую большую конфронтацию между Москвой и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

До сих пор было мало выводов о войне.

Кремль заявляет, что будет сражаться до тех пор, пока не достигнет всех своих целей, а Киев говорит, что не успокоится, пока все российские солдаты не будут изгнаны со всей его территории, включая Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

«Мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это зависит от них — мы не переговорщики, а они», — сказал Путин государственному телеканалу «Россия 1».

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал в интервью, опубликованном в этом месяце, что, хотя большинство конфликтов заканчиваются переговорами, по оценке ЦРУ, Россия еще не серьезно относится к реальным переговорам о прекращении войны.

Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Путину нужно вернуться к реальности и признать, что это Россия не хочет переговоров.

«Россия атакует Украину в одиночку, убивая мирных жителей», — написал Михаил Подоляк. «Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности».

Другого пути нет

Путин сказал, что Россия действовала в «правильном направлении» в Украине, поскольку Запад во главе с Соединенными Штатами пытался разделить Россию. Вашингтон отрицает заговор против России.

«Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем наши национальные интересы, наших граждан, интересы нашего народа. И у нас нет другого выбора, кроме как защищать наших граждан», — сказал Путин.

На вопрос, приближается ли геополитический конфликт с Западом к опасному уровню, Путин ответил: «Я не думаю, что это очень опасно».

Путин сказал, что Запад начал конфликт, свергнув пророссийского президента во время протестов против революции на Майдане в Украине в 2014 году.

После этой революции Россия аннексировала Крым у Украины, и пророссийские сепаратистские силы начали боевые действия против вооруженных сил Украины на востоке Украины.

«На самом деле принципиальным здесь является политика наших геополитических врагов, которая направлена ​​на раскол России, исторической России», — сказал Путин.

Путин обнародовал то, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине, поскольку Москва наконец выступила против западного блока, который, по его словам, пытался уничтожить Россию после распада Советского Союза в 1991 году.

Украина и Запад говорят, что у Путина нет оправдания агрессивной войне в империалистическом стиле, которая сеет страдания и смерть по всей Украине.

Путин назвал Россию «уникальной страной» и сказал, что большинство ее жителей едины в желании защитить ее.

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, готовых отдать все ради интересов Родины, — для меня здесь нет ничего необычного», — сказал Путин.

«Это заставляет меня еще раз осознать, что Россия — уникальная страна и у нас исключительный народ. Это подтверждалось всей историей существования России».