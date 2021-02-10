«В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского постановления о повышении заработной платы госслужащим. Между тем в речи 2019 года особое внимание федеральных и областных властей было обращено на то, что исследуемый уровень заработной платы не подлежит сказал во время видеовстречи с правительством. «Это требование остается в силе».

Ново Огарево, 10 февраля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин осудил бюрократию за то, что она играла в статистику с официальными цифрами, а некоторые государственные учреждения занимались корректировкой показателей.

Путин отметил, что «иногда мы видим много изменений в мелких деталях, касающихся сути этой цели». «Дело не в отчетах, а в обеспечении адекватного уровня заработной платы для работников здравоохранения, образования, культуры и социальных служб, что является наиболее важной сферой жизни общества и страны. Однако, как мы часто видим, это происходит время от времени. в любом случае, скажем осторожно – некоторые наши агентства играют в числовую игру, и мы наблюдаем некоторую корректировку официальных показателей », – отметил президент.

«А что у нас в результате? По отчетам кажется, что все накапливается. Часто это добавляется за счет различных уловок, когда специалистов переводят на короткий график работы, или получают половину или четверть В раскрытии главы государства: «При этом нагрузка не снижается, а иногда даже увеличивается».

Путин поднял этот вопрос после недавней встречи с Президентским советом по науке и образованию, на которой один из участников пожаловался на низкую заработную плату и получение половины заработной платы.

Она указала размер своей зарплаты до 25 тысяч рублей. [about $339] И бонус 6000 руб. [about $81]«Выберите главу государства». Путин подчеркнул, что все мы понимаем, и я даже упомянул об этом тогда, что это не соответствует целям, поставленным в указе президента от мая 2012 года ».