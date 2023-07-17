Путин осуждает нападение на ключевой крымский мост: Россия и Украина в прямом эфире

В понедельник Россия заявила, что прекратила свое участие в соглашении, позволявшем Украине экспортировать зерно по морю, несмотря на военно-морскую блокаду Москвы, тем самым нарушая соглашение, которое помогло сохранить стабильность мировых цен на продовольствие и ослабило один элемент глобальных последствий Второй мировой войны. война.

Украина является крупным производителем зерна и других продуктов питания, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он «глубоко разочарован» этим решением. По его словам, миллионы людей, которые сталкиваются с голодом или борются с ним, а также потребители во всем мире, столкнувшиеся с кризисом стоимости жизни, «заплатят цену».

«Сегодняшнее решение Российской Федерации нанесет удар по нуждающимся повсюду», — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий С. Ранее в понедельник Песков заявил, что соглашение «приостановлено» до тех пор, пока не будут выполнены требования России.

«Как только российская часть будет реализована, российская сторона немедленно вернется к реализации соглашения», — сказал он. Он сказал, что это решение не было связано с атакой несколькими часами ранее на мосту через Керченский пролив, соединяющем Россию с оккупированным Крымом, ответственность за который российские официальные лица возложили на Украину. Украинские официальные лица приветствовали нападение, но умолчали о том, сыграло ли оно свою роль.

Россия неоднократно жаловалась на соглашение и угрожала выйти из него. Об этом сообщил МИД России в понедельник. заявление Он подтвердил свои возражения, в том числе то, что он назвал постоянными «украинскими провокациями и нападениями на российские гражданские и военные объекты» в Черноморском регионе, и сказал, что ООН и западные союзники Украины не примирились с российской точкой зрения.

«Только при получении ощутимых результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть вопрос о восстановлении соглашения», — говорится в заявлении.

соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива и посредничество Организации Объединенных Наций и Турции, которое закончилось в понедельник после последнего из серии краткосрочных продлений, последний был в мае.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным о соглашении, и выразил надежду, что его можно будет возобновить.

«Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что Президент Российской Федерации, мой друг Путин, хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва нарушила свое соглашение с Организацией Объединенных Наций и с Эрдоганом, а не с его страной, учитывая, что Украина заключила отдельную сделку с двумя посредниками.

«Даже без Российской Федерации нужно сделать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор», — сказал Зеленский в комментариях своей пресс-службы, добавив, что Украина готова к перевалке, если ООН и Турция согласятся.

Сделка позволила Украине возобновить экспорт миллионов тонн зерна, который сдерживался в течение нескольких месяцев после вторжения. Соглашение также уменьшило дефицит, вызванный блокадой в первые месяцы войны. Цены на пшеницу в понедельник были волатильными, что поставило уязвимые страны перед перспективой нового раунда цен на пшеницу. Отсутствие продовольственной безопасности.

Москва жаловалась, что западные санкции по-прежнему ограничивают продажу сельскохозяйственной продукции. Он искал гарантии Это облегчает экспорт зерна и удобрений. В какой-то момент в прошлом году Россия ненадолго приостановила свое участие в проверках судов, которые являются частью соглашения, только для того, чтобы вернуться через несколько дней.

Стремясь продлить сделку, г-н Гутерриш на прошлой неделе направил г-ну Путину предложения о том, что, по его словам, он «устранит препятствия, влияющие на финансовые операции» через Россельхозбанк. Но официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что у этих двух мужчин нет планов выступать.

По данным ООН, с момента запуска инициативы Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Согласно соглашению, судам разрешен проход российских военных кораблей, которые фактически закрыли порты Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Энтони Дж. предупредил. Блинкен, госсекретарь США, выступая перед журналистами в понедельник, описал «крайне пугающее влияние» на украинский экспорт продуктов питания и «безопасность, надежность и предсказуемость», которые они обеспечивают для коммерческих грузоотправителей.

Хотя Украина может экспортировать зерно по суше, объемы намного меньше, чем те, которые можно транспортировать по морю. Более высокие тарифы и другие барьеры также разочаровали фермеров в соседних странах, которые наводнили свои рынки более дешевым украинским зерном.

Г-н Блинкен сказал, что Соединенные Штаты будут работать с Украиной, чтобы найти альтернативные способы экспорта, в том числе по железной дороге, но добавил, что «действительно трудно заменить то, что было потеряно сейчас в результате того, что Россия использует продукты питания в качестве оружия».

Шафак Тимур И Даниэль Виктор И Фарназ Фассихи Участие в подготовке отчетов.