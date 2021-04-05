Путин подписывает новый закон, позволяющий ему править до 2036 года

Агентство новостей

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему оставаться у власти до 2036 года, что стало официальным шагом к внесению конституционных изменений, одобренных всенародным голосованием в прошлом году.

Голосование по конституции 1 июля включало пункт о переносе предыдущих президентских сроков Путина, что позволило ему баллотироваться в президенты еще два раза. Это изменение было одобрено законодательным собранием, контролируемым Кремлем, и соответствующий закон, подписанный Путиным в понедельник, был опубликован на официальном портале правовой информации.

68-летний президент России, находящийся у власти более двух десятилетий – дольше, чем любой другой лидер в Кремле со времен советского диктатора Иосифа Сталина, – сказал, что позже решит, баллотироваться ли снова в 2024 году, когда его нынешний шестилетний срок будет. Конец.

Он утверждал, что обнуление счетчика терминов было необходимо, чтобы его помощники не «поднимали глаза в поисках потенциальных преемников» вместо нормального бизнеса ».

Поправки к конституции также подтвердили примат российского законодательства над международными стандартами, запретили однополые браки и упомянули «веру в Бога» как основополагающую ценность. Российские законодатели систематически вносят поправки в национальное законодательство, принимая соответствующие законы.