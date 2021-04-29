Путин понимает: «Пока мы не стремимся к эскалации … их действия будут иметь последствия».

Мелина Мара / Вашингтонская улица / Пул / AP

Сегодня вечером президент Байден призвал к двухпартийности и своему всеобъемлющему плану развития инфраструктуры, обратив внимание на необходимость внутреннего консенсуса как на способ для Соединенных Штатов сохранить свою глобальную конкурентоспособность, особенно с Китаем.

«Вице-президент Харрис и я регулярно встречались в Овальном кабинете с демократами и республиканцами, чтобы обсудить план создания рабочих мест в США», – сказал Байден во время выступления на совместном заседании Конгресса, имея в виду предложение, обнародованное сенатором Шелли Мур Капито на прошлой неделе.

Байден продолжил: «Итак, приступим к работе. Я хотел показать Конгрессу свой план, прежде чем мы перейдем к серьезным дебатам. Я хотел бы встретиться с теми, у кого есть разные идеи. Мы приветствуем идеи. Но остальной мир не хочет. ждем нас. Я просто хочу прояснить: с моей точки зрения, ничего не делать – это не вариант. Послушайте, мы не можем быть слишком заняты, соревнуясь друг с другом, и забыть о соревновании, которое мы ведем с остальным миром, чтобы победить 21 век ».

Байден рассказал о двухчасовом разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином после вступления в должность.

«Он смертельно серьезно относится к тому, чтобы стать самой важной нацией в мире. Он и другие автократы считают, что демократия в 21 веке не может конкурировать с авторитарными режимами. Для достижения консенсуса требуется время».

Байден делает ставку на демократию – а это, по его мнению, потребует консенсуса и значительных вложений. Консенсус в Конгрессе будет центральным в решении этой проблемы, а также в том, сможет ли он продвинуться вперед и принять ключевые законодательные приоритеты с Сенатом 50-50.

С высокопоставленными должностными лицами Белого дома и группой республиканцев в Сенате, включая Капито, велись активные дискуссии о потенциальном урегулировании, хотя интенсивные обсуждения все еще находятся на начальной стадии. Байден также предположил, что его определение «двухпартийного» принятия его массивных предложений по инфраструктуре не обязательно требует голосования республиканцев в Конгрессе, а скорее требует поддержки большинства американцев.