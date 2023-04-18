Путин посещает оккупированную Украину: «Важно услышать ваше мнение» | Российско-украинские военные новости

Президент России принимает участие в военном совещании высокого уровня во время поездки в районы, частично оккупированные Москвой, включая Херсон и Луганск.

Президент Владимир Путин посетил российский военный штаб на востоке Украины, чтобы обсудить войну с генералом, командующим военно-воздушными силами, которые, как говорят, сыграли новую мощную роль во вторжении.

Путин посетил совещание военного командования на юге Херсонщины, чтобы заслушать отчеты о ситуации там, сообщил Кремль во вторник. Он также посетил штаб на востоке Луганской области Украины.

Кремль также выпустил видео, на котором Путин в толстой синей куртке прилетает в Луганск на вертолете, но не сообщил, когда состоялась какая-либо встреча. В воскресенье Путин был в Москве на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу.

Российский лидер запросил отчеты у командующих ВДВ и войсковой группы «Днепр» и других высокопоставленных офицеров о ситуации в Херсонской и Запорожской областях, объявленных Москвой частью России.

«Мне важно услышать ваше мнение о том, как развивается ситуация, услышать, что вы хотите сказать, обменяться информацией», — сказал Путин командирам.

Справа от Путина сидел командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теблинский, слева от Путина — генерал-полковник Олег Махаревич.

Британская военная разведка в воскресенье сообщила, что Деблинскому отводилась ключевая роль в войне.

Битва при Багмуте

В сентябре прошлого года Россия аннексировала четыре украинские области – Херсонскую и Запорожскую, хотя полностью не контролирует ни одну из областей, признанных незаконными Киевом и его союзниками.

В ноябре российская армия отступила из Херсона, областной столицы и крупнейшего города, захваченного ею после вторжения в феврале 2022 года. Войска укрепляют позиции на противоположном берегу Днепра в ожидании новой контратаки со стороны Украины.

Российские и украинские войска в настоящее время ведут ожесточенные бои за контроль над восточным Багмутом, городом, когда-то известным как центр добычи соли, который теперь лежит в руинах.

Командующий сухопутными войсками Украины заявил во вторник, что российские войска активизировали применение тяжелой артиллерии и авиаударов по разрушенному городу.

Боевые действия в Багмуте и его окрестностях уже несколько месяцев находятся в центре войны на Украине.

«В настоящее время противник наращивает активность тяжелой артиллерии и авиаударов, превращая город в руины», — говорится в заявлении генерала Александра Чирского.

По его словам, Россия была полна решимости взять Багмут «любой ценой», но понесла значительные потери.

Город, в котором до войны проживало около 70 000 человек, был главной целью России в зимнем наступлении, несмотря на интенсивные наземные бои пехоты, невиданные в Европе со времен Второй мировой войны.

Захват Багмута может стать трамплином для наступления России на два крупных города в Донецкой области на востоке Украины, о которых она давно мечтала: Краматорск и Славянск.

Вагнер, глава группы наемников, возглавил попытку России захватить Багмут, и в этом месяце ее боевики контролировали более 80 процентов города.

Украина это отрицает, заявляя, что по-прежнему контролирует более 20 процентов города. Ожидается, что в ближайшие недели или месяцы украинские военные начнут контрнаступление, чтобы отбить территорию, удерживаемую Россией.