Полковник Виталий Слабцов (выпуск новостей Восточный Тост)

а русский Сообщается, что полковник был убит в Украина Поскольку войска Владимира Путина продолжают терпеть серьезные неудачи, война продолжается более месяца.

Полковник Виталий Слабцов, 43 года, был элитным десантником 83-й отдельной авиационной бригады, базирующейся в Уссурийске на востоке России.

Точная природа его смерти не ясна, но считается, что его батальон понес тяжелые потери в тяжелых боях с украинскими войсками.

Похороны подполковника Виталия Слабцова (Middle East News)

Слабстов стал последним убитым высокопоставленным российским военным.

По меньшей мере восемь других российских полковников, как полагают, были убиты во время войны на Украине.

Полковник Денис Корелло, командир 200-гоу Отдельная мотострелковая бригада, погибшая на этой неделе при штурме Харькова.

Полковник Николай Овчаренко, командующий инженерными войсками Западного военного округа, был убит в засаде, в результате которой погибли 18 россиян у понтонного моста через реку Северский Донец.

Состоялись похороны г-на Слабцова, и он был посмертно награжден боевыми наградами.

Западные военные чиновники считают, что Россия потеряла от 7000 до 15000 солдат с момента вторжения в Украину.

Слабцов из Рязани, в центральной части России, был домом для Рязанской высшей гвардейской воздушно-десантной школы.

Это связано с тем, что Россия продолжает выводить часть своих сухопутных войск из районов вокруг Киева после того, как ранее на этой неделе она заявила, что снизит военную активность вблизи украинской столицы и северного города Чернигов.

Украинские военные заявили, что отбили 29 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Согласно сообщениям, Россия, похоже, перебрасывает свои силы в восточные районы страны, готовясь к крупномасштабному наступлению на Донбасс.