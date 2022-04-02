Путин «теряет еще одного полковника», поскольку Россия продолжает сталкиваться с неудачами на Украине

а русский Сообщается, что полковник был убит в Украина Поскольку войска Владимира Путина продолжают терпеть серьезные неудачи, война продолжается более месяца.
Полковник Виталий Слабцов, 43 года, был элитным десантником 83-й отдельной авиационной бригады, базирующейся в Уссурийске на востоке России.
Точная природа его смерти не ясна, но считается, что его батальон понес тяжелые потери в тяжелых боях с украинскими войсками.
Слабстов стал последним убитым высокопоставленным российским военным.
По меньшей мере восемь других российских полковников, как полагают, были убиты во время войны на Украине.
Полковник Денис Корелло, командир 200-гоу Отдельная мотострелковая бригада, погибшая на этой неделе при штурме Харькова.
Полковник Николай Овчаренко, командующий инженерными войсками Западного военного округа, был убит в засаде, в результате которой погибли 18 россиян у понтонного моста через реку Северский Донец.
Состоялись похороны г-на Слабцова, и он был посмертно награжден боевыми наградами.
Западные военные чиновники считают, что Россия потеряла от 7000 до 15000 солдат с момента вторжения в Украину.
Слабцов из Рязани, в центральной части России, был домом для Рязанской высшей гвардейской воздушно-десантной школы.
Это связано с тем, что Россия продолжает выводить часть своих сухопутных войск из районов вокруг Киева после того, как ранее на этой неделе она заявила, что снизит военную активность вблизи украинской столицы и северного города Чернигов.
Украинские военные заявили, что отбили 29 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
Согласно сообщениям, Россия, похоже, перебрасывает свои силы в восточные районы страны, готовясь к крупномасштабному наступлению на Донбасс.
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