«Пушпа: Взлет» был показан на V Фестивале индийского кино в России.

«Пушпа: Взлет» планируется показать на церемонии открытия V Индийского кинофестиваля, который пройдет в 24 городах России.
С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет V Юбилейный Фестиваль индийского кино, организованный Индийской кинокорпорацией совместно с Индийским национальным культурным центром SITA, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России. Показы пройдут в Национальной сети кинотеатров «Синема Парк» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.
В программе шесть индийских фильмов, в том числе драма Карана Джохара.
«Меня зовут Хан» — одна из самых любимых музыкальных мелодрам в России.
Фильмом открытия фестиваля станет приключенческий боевик «Пушпа: Взлет» по сценарию и режиссеру Сукумара Пандриди.
Церемония открытия Фестиваля индийского кино состоится 1 декабря в ТЦ «Океания» в Москве. Pushpa: The Rise будут лично представлять сценаристы и главные герои фильма: мегазвезда и обладатель множества наград профессионал Аллу Арджун, модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и сценарист Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Перед показом фильма состоится яркая культурно-развлекательная программа. Алла Духова, основатель и руководитель балета «ТОДЕС», исполнила завораживающие танцы под саундтрек к фильму «Пушпа: Взлет» на церемонии открытия, где зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампады.
3 декабря все актеры и съемочная группа «Пушпа: Взлет» посетят показ фильма в Санкт-Петербурге, в ТЦ «Галерия».
Фестиваль включает в себя и другие популярные индийские фильмы:
«Пушпа: Взлет» (Режиссер: Сукумар Банриди, 2021 г.)
«Меня зовут Кхан» (Режиссер: Каран Джохар, 2010 г.).
«Танцор диско» (Режиссер Бабар Субхаш, 1982 г.)
«RRR: Rise Roar Revolt» (Режиссер: С. С. Раджамули, 2022 г.)
Дангал (режиссер Санджай Лила Бхансали, 2016 г.)
«Война» (Режиссер Сиддхарт Ананд, 2019)
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