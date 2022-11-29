«Пушпа: Взлет» был показан на V Фестивале индийского кино в России.

«Пушпа: Взлет» планируется показать на церемонии открытия V Индийского кинофестиваля, который пройдет в 24 городах России.

С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет V Юбилейный Фестиваль индийского кино, организованный Индийской кинокорпорацией совместно с Индийским национальным культурным центром SITA, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России. Показы пройдут в Национальной сети кинотеатров «Синема Парк» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

В программе шесть индийских фильмов, в том числе драма Карана Джохара.

«Меня зовут Хан» — одна из самых любимых музыкальных мелодрам в России.

Фильмом открытия фестиваля станет приключенческий боевик «Пушпа: Взлет» по сценарию и режиссеру Сукумара Пандриди.