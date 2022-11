Пять игр Ratchet & Clank выйдут на PlayStation Plus Premium в этом месяце

Sony и Insomniac объявили о добавлении пяти игр Ratchet & Clank в PlayStation Plus Premium в рамках своей «серии». Празднование 20-летияа также добавление новых косметических средств в Ratchet & Clank: Rift Apart.

В серии Ratchet & Clank уже есть немало игр для PlayStation Plus Premium, таких как PlayStation 3 A Crack in Time и Into the Nexus. Теперь консоли PS3, оптимизированные для оригинальных игр PlayStation 2, а также Tools of Destruction присоединятся к сервису подписки 15 ноября. Новые дополнения включают в себя:

Вопросы и болтовня

Рэтчет и Кланк: Переход к коммандос

Ratchet & Clank: лучшее в вашем арсенале

Вопросы и грохот: тупик

Вопросы и грохот будущего: инструменты разрушения

Наряду с играми PlayStation Plus Premium, Ratchet & Clank: Rift Apart получает обновление в рамках празднования годовщины, которое включает в себя пять новых наборов брони для Ratchet и Rivet, основанных на различных играх из истории серии.

Одна из самых продолжительных серий игр для PlayStation, франшиза Ratchet & Clank, началась на PlayStation 2 после того, как Insomniac отошла от оригинальной серии Spyro the Dragon. После этого серия стала основой поколения PlayStation 3 с подгруппами Future. На PlayStation 4 была только одна игра, Ремейк оригинальной игры который запустил Рядом с театральным фильмом .

Помимо Ratchet & Clank, Insomniac работает над серией Spider-Man, а Spider-Man 2 выйдет на PS5. В следующем году .

