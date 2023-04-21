Пять человек наказаны за заключение в тюрьму британско-российского диссидента

Великобритания ввела санкции в отношении пяти человек, в том числе двух российских шпионов, после того, как британо-российский диссидент был заключен в тюрьму на 25 лет в Москве.

Владимир Кара-Мурза был заключен в тюрьму в понедельник после того, как его признали виновным в государственной измене и распространении ложной информации о российской армии в ходе процесса, который он назвал «показательным процессом».

Кремлевский критик, близкий соратник убитого оппозиционера Бориса Немцова, пережил два отравления, в результате которых он впал в кому в 2015 и 2017 годах.

Государственный департамент ввел санкции в отношении трех человек, причастных к его аресту, и двух сотрудников ФСБ, преемницы КГБ, которые следили за г-ном Кара-Мурзой до его отравления.

Владимир Кара-Мурза стоит на скамье подсудимых в Москве, где его приговорили к 25 годам лишения свободы (Московский городской суд через AP)

Наказанными за причастность к задержанию Кара-Мурзы стали Елена Ленская, судья, санкционировавший арест, и следователи Денис Колесников и Андрей Задашин.

Агенты ФСБ Александр Самовал и Константин Кудрявцев также были наказаны. Министерство иностранных дел заявило, что они входили в состав «оперативной группы», которая неоднократно преследовала г-на Кара-Мурзу до того, как он был отравлен.

Пятеро человек теперь подлежат запрету на поездки и замораживанию активов.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал: «Отношение России к Владимиру Кара-Мурзе и его осуждение еще раз демонстрируют ее полное пренебрежение к основным правам человека.

Сегодня пять человек, связанных с его делом, были наказаны, что дает четкий сигнал о том, что Великобритания не поддержит такое обращение с одним из своих граждан.

Великобритания продолжит поддерживать г-на Кара Мурзу и его семью. Я призываю Россию освободить его немедленно и безоговорочно».

Судья, председательствующий в суде над г-ном Кара-Мурзой, и начальник следственного изолятора, где он содержится, уже понесли наказание по другому делу.

Попав в тюрьму в понедельник, г-н Клеверли приветствовал г-на Кара-Мурзу, имеющего британский паспорт, за «мужественное» высказывание против вторжения России в Украину, и вызвал посла России, чтобы он объяснил действия своей страны.

История продолжается

Жена оппозиционера Евгения Кара-Мурза призвала Соединенное Королевство наказать тех, кто причастен к его преследованию, заявив, что это «озадачивает», поскольку до этого санкции не применялись.

Г-жа Кара-Мурза сказала: «Я полностью поддерживаю это очень долгожданное, хотя и несколько запоздалое, действие FCDO.

«Меня просто огорчает, что британскому правительству потребовался год незаконного содержания под стражей, ужасный 25-летний тюремный срок по строгому режиму и серьезное ухудшение состояния здоровья моего мужа, чтобы британское правительство приняло несколько более решительные меры.

Но они наказали только пятерых из более чем 30 человек, причастных к незаконному преследованию и судебному преследованию гражданина Великобритании и яростного правозащитника.

Билл Браудер, друг г-на Кара-Мурзы и председатель Кампании Магнитского за глобальную справедливость, также приветствовал санкции, но назвал это решение «крайне неадекватным».

Он сказал: «Владимир является гражданином Великобритании, и его здоровье серьезно ухудшилось в тюрьме. Его жизнь находится в серьезной опасности, поскольку он начинает свой 25-летний срок в российской колонии строгого режима.

«Правительство наложило санкции только на пять человек, причастных к его политическому преследованию, а к этому вопиющему нарушению прав человека в России причастны более 30. Кроме того, совершенно непростительно, почему Джеймс Клеверли так долго не действовал, в то время как США и Канада наложили санкции месяц назад».

«Министр иностранных дел и британское правительство должны сделать все возможное, чтобы добиться освобождения Владимира из тюрьмы».