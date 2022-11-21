РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ: обладатель премии Грэмми, рэпер Кулио скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет; Русскую балерину раскритиковали за ее провоенные выступления в Узбекистане и других странах

Вот сводка текущих развлекательных новостных лент.

Обладатель премии «Грэмми» рэпер Кулио скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет.

Как сообщает The New York Times, обладатель премии «Грэмми» рэпер Кулио скончался в среду после того, как его нашли без сознания в доме друга в Лос-Анджелесе. Ему было 59 лет. Кулио, урожденный Артис Леон Айви-младший, наиболее известен своими актерскими способностями. , со своим синглом 1995 года «Gangsta’s Paradise» из одноименного альбома.

Русскую балерину раскритиковали за ее провоенное выступление в Узбекистане

В среду известный российский артист балета пожаловался на то, что его обвиняют в исполнении песни, посвященной павшим российским солдатам, во время его турне по Узбекистану, а узбекские власти заявили, что он отклонился от согласованной программы.

Инцидент высветил обеспокоенность центральноазиатских партнеров Москвы ее военной кампанией на Украине, в бывшей советской республике.

Алеку Болдуину и другим в октябре могут быть предъявлены обвинения в стрельбе в Раст-да

Генеральный прокурор Нью-Мексико заявил, что актер Алек Болдуин входит в число четырех человек, которым могут быть предъявлены обвинения в октябрьском убийстве кинематографистки Халены Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Нью-Мексико, будет объявлено в следующем месяце, и тогда прокуратура возбудит уголовное дело, если это необходимо, сообщила окружной прокурор Мари Кармак Альтойс совету по финансам штата.

Зингер заказал Р. Келли, которая уже находится за решеткой, заказывает компенсацию пострадавшим

Федеральный судья заявил в среду, что R Kelly, мультиплатиновый R&B-певец, дважды осужденный в этом году за преступления на сексуальной почве, должен будет выплатить не менее 300 000 долларов в качестве компенсации некоторым из своих жертв. Окружной судья США Энн Доннелли заявила на слушаниях в Бруклине, что деньги возместят двум женщинам, идентифицированным как Джейн и Стефани, расходы на лечение и лечение герпеса.

Шварценеггер призвал к «борьбе с ненавистью» во время своего визита в Освенцим

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер в среду посетил место бывшего нацистского немецкого лагеря смерти Освенцим в Польше, пообещав бороться с ненавистью и дискриминацией и сохранить историю о том, что произошло там между 1940 и 1945 годами. 75-летний Шварценеггер, уроженец Австрии, сын члена нацистской партии, служившего в немецкой армии во время Второй мировой войны.

Мистер Проббс, музыкант из «Waves», подает иск на 10 миллионов долларов против Sony из-за гонораров

Адвокаты голландского музыканта Probes, наиболее известного своим хитом 2013–2014 годов «Waves», заявили во вторник, что они подали иск на сумму более 10 миллионов евро (9,66 миллиона долларов) против Sony в Амстердаме по поводу гонораров, которые, как утверждает артист, Sony обманным путем удержала. Г-н Проббс, чье настоящее имя Деннис Стир, утверждает, что Sony вычитала комиссионные за управление и распределение из роялти, которые проходили через дочерние компании компании, в нарушение его контракта, в котором указывалось, что они должны определяться при первом их получении — «у источника». .

Испанский суд официально направляет Шакиру в суд за налоговое мошенничество

Судебный документ, выданный испанским судом во вторник, показал, что колумбийская звезда Шакира официально привлечена к ответственности за неуплату подоходного налога в размере 14,5 млн евро (14,31 млн долларов). 45-летняя певица «Hips Don’t Lie», полное имя которой Шакира Изабель Мебарек Риполл, отказалась от соглашения об урегулировании дела, что означает, что ей придется предстать перед судом по делу, которое может отправить ее в тюрьму на восемь лет. годы.

(По материалам агентств).