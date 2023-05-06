Разговоры с Россией по поводу достройки железной дороги Рашт-Астара, скорее всего

Вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, что Россия и Иран могут подписать в мае соглашение о завершении строительства железнодорожного участка Решт-Астара в Иране.

«Мы только что обсуждали это с послом Ирана. [to Russia, Kazem Jalali] И я провел встречу о подписании двустороннего соглашения между нашими двумя странами о завершении железнодорожного участка Рашт-Астара. Надеюсь, в мае мы это сделаем, так как на практике мы обо всем договорились, и сейчас идут процедуры согласования. Это означает, что это очень важный шаг; Мы давно к этому шли. «По сути, это соединение инфраструктуры России и Ирана», — цитирует Новака 3 мая агентство «Интерфакс».

Ранее в среду посол Ирана заявил, что Тегеран рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Россией о завершении железнодорожного участка Рашт-Астара и начале строительных работ.

«Должен сообщить уважаемым участникам сегодняшнего обсуждения радостную новость о том, что в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве железнодорожного участка Рашт-Астара при содействии Российской Федерации, и проект будет передан в Эксплуатационный этап Максимум месяцев, до октября, начнется исполнительная часть реализации проекта международного транспортного коридора между севером и югом.

В марте первый заместитель главы РЖД Сергей Павлов сообщил журналистам, что РЖД рассчитывает подписать межправсоглашения о достройке железной дороги Рашт-Астара в этом году. Минтранс России готовит два межправительственных соглашения: Иран-Россия и тройка Азербайджан-Россия-Иран.

На вопрос о стоимости его строительства Павлов сказал: «Приблизительный расчет, который сейчас рассматривается, составляет 1,6 миллиарда долларов». На этом участке планируется построить узкую и широкую трассы.

«Были переговоры, в том числе на высшем уровне, и принято решение о строительстве участка линии Решт-Астара на единой колее. То есть планируют уложить как рельсы 1435-мм, действующего стандарта в Иране, и 1520-мм российские рельсы, но во-первых, 1435-мм будут удлинять, чтобы воспользоваться существующей инфраструктурой и двигаться как можно быстрее».

препятствие для финансирования

Проект столкнулся с годами проблем с точки зрения строительства и реализации. Основным препятствием было финансирование, особенно из-за санкций США в отношении Ирана.

Согласно предыдущему соглашению между Ираном и Азербайджанской Республикой, обе стороны обязались выделить по 500 миллионов долларов каждая на строительство железной дороги Рашт-Астара. А в 2016 году Международный банк Азербайджана подписал соглашение с Ираном о выделении на эти цели кредита в размере 500 миллионов долларов. Однако на практике это соглашение и кредит так и не были реализованы из-за широкомасштабных санкций США в отношении иранской банковской сети.

Соединение Юго-Восточной Азии с Восточной Европой и Россией

По словам Хайруллы Хадеми, генерального директора компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры, железная дорога Рашт-Астара — это крупный проект, соединяющий Юго-Восточную Азию с Восточной Европой и Россией.

«Его завершение могло бы принести огромные доходы за счет увеличения объема товаров, проходящих через Иран. Маршрут мог бы привлечь львиную долю товаров, перевозимых между Россией и Индией или Восточной Европой и Индией.

Железная дорога Астара-Рашт-Каспий, которая будет проходить вдоль юго-западной оконечности Каспийского моря, образует центральное звено для гораздо более длинного INSTC, мультимодального маршрута, связывающего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу.

Трансграничный участок Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) был официально открыт 29 марта 2018 года, а участок Решт — Казвин в пределах Ирана был введен в эксплуатацию 6 марта 2019 года. железнодорожный участок Рашт-Астара.

Чтобы завершить строительство этого участка железной дороги, грузы, перевозимые поездом, должны были быть перегружены на грузовики, а затем снова отправлены обратно.

Хадеми указал, что прохождение железной дороги Решт-Астара через хозяйства на протяжении 50% дороги является серьезным препятствием для завершения проекта.

Нам нужно купить эти фермы, а затем построить мосты, чтобы сохранить природу. На данный момент мы спроектировали мосты на 52 км дорог».

сравнительное преимущество

Правительство Ирана намерено реализовать этот важный железнодорожный проект, который выгодно отличается по различным параметрам от нескольких других железнодорожных проектов в регионе, пишет для Jamestown Foundation Вали Каледжи, эксперт по изучению Центральной Азии и Кавказа.

Следует отметить, что ирано-армянская железная дорога из Мегри, Сюникская область, на юге Армении страдает от высоких затрат и не добилась никакого прогресса с 2009 года. Карабах Вторая война (27 сентября — 10 ноября 2020 г.) была остановлена ​​из-за разногласий между Арменией и Азербайджаном по поводу толкования статьи 9 соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Москвы.

Таким образом, строительство и завершение железной дороги Рашт-Астара является единственно возможной и доступной в краткосрочной перспективе возможностью для Ирана соединиться с Южным Кавказом. Его реализация завершит последнюю оставшуюся часть INSTC и построит реальную железную дорогу Азербайджанской Республики, Грузии и России до иранского порта Чабахар на Оманском море и Бендер-Аббас на Персидском заливе.

Еще одним важным вопросом для Ирана является расширение его морских путей в Евразийский экономический союз, возглавляемый Москвой, чтобы в полной мере воспользоваться преференциальным торговым соглашением между ЕС и Ираном. В связи с этим президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в прошлом году во время поездки по провинции Гилян (где расположены города Рашт и Астара), что эти железные дороги и другие проекты транспортной инфраструктуры, а также закупка троллейбусов , следует ускорить, чтобы стимулировать внутреннюю торговлю.

Ирану срочно нужно достроить железную дорогу Рашт-Астара. Но поскольку Азербайджанская Республика не смогла выполнить свои финансовые обязательства из-за санкций, Тегеран обратился за поддержкой к Москве.