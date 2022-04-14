Различают ли США Индию и Китай в российско-украинской позиции? Ответ министра | Последние новости Индии

Ранее на этой неделе Индия и США провели переговоры с ключевыми министрами в формате 2+2, поскольку Украина продолжала уделять внимание.
Министр иностранных дел С. Джайшанкар, которого ранее на этой неделе хвалили за его комментарии о закупках Россией энергоносителей в Индии после диалога между Индией и США в формате 2+2 на фоне дебатов о войне на Украине, заявил в среду, что Соединенные Штаты «признают разницу между Индия и Китай. «Об их соответствующих позициях в Кремле.» Вы спрашиваете меня, различают ли американцы свою позицию по Индии между Индией и Китаем в разгар украинского кризиса? Очевидно, что да», — сказал Джайсанкар, отвечая на вопрос на пресс-конференции.
Китай и Индия не голосовали против Кремля по поводу войны на Украине в ООН. Но Индия неоднократно призывала положить конец насилию в раздираемой войной стране.
После начала войны 24 февраля премьер-министр Нарендра Моди также говорил с двумя президентами, Владимиром Путиным из России и Владимиром Желенским из Украины, о конфликте.
Что касается Индии, то в Белом доме заявили, что Нью-Дели не нарушал никаких ограничений на закупку нефти у России, что составляет «1-2 процента от общего объема импорта страны».
В прошлом месяце Пекин столкнулся с давлением со стороны Запада, чтобы тот принял карательные меры против Москвы в разгар войны.
Джайшанкар во время встречи с премьер-министром Китая Ван И в прошлом месяце сказал, что конфликт между Москвой и Киевом был одной из тем обсуждения. «Если вы спросите меня, как мы видим развитие событий на Украине, то китайский министр Ван И посетил Индию в прошлом месяце. Мы поделились своим анализом, но согласились и согласились, что прекращать боевые действия все же необходимо», — сказал он информационному агентству ANI.
Выступая на пресс-конференции ранее на этой неделе, Джайшанкар сказал, что ежемесячные закупки энергии Индией из России меньше, чем закупки Европы за один день. «Каждая страна должна защищать свои энергетические потребности», — сказал он.
(С входами АОН)
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