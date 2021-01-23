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Разрыв корпуса на Международной космической станции, еще один подозреваемый – Science & Space

24 января, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 22 января. / ТАСС /. Специалисты обнаружили еще одну трещину на Международной космической станции и подозревают еще одну, сообщил “России-24” начальник российского подразделения Международной космической станции Владимир Соловьев.

Соловьев сказал: «Пока мы нашли одно место и подозреваем другое место, где есть какая-то утечка. Нам нужно установить мощный микроскоп на грузовой космический корабль и использовать его для исследования этого места. Мы не совсем еще уверен. “

Он заверил, что потери воздуха из-за трещины минимальны.

“Эта утечка похожа на то, как если бы вы сверлили корпус сверлом 0,2 мм. Я не уверен, есть ли такие сверла в доме. Что касается утечки, которая ее вызывает, [space air] Давление составляет 750 мм рт. Ст., И эта предполагаемая трещина вызывает потери от 0,3 до 0,4 мм рт. Ст. Каждый день, сказал чиновник, добавив, что аварийная утечка начинается, когда давление падает с 0,5 до 1 мм рт. Ст. В минуту.

«Мы, конечно, над этим работаем. Мы четко понимаем, что эти места являются предметом споров. Они на самом деле негерметичны, и мы понимаем, что могут быть и другие места, но в этом нет опасений, я могу сказать, что они несут ответственность. в качестве главы миссии “.

утечка ·

29 сентября Центр управления полетами во время связи с Международной космической станцией сообщил о возможной новой утечке воздуха в модуле «Звезда», добавив, что неясно, в какой именно части модуля происходит утечка воздуха.

15 октября экипаж Международной космической станции сообщил, что установлено место возможной утечки; По словам космонавта Анатолия Еванешина, трещина выглядела как грубая царапина длиной около 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков выяснил, что длина щели на самом деле составляет около 4,5 см.

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В ноябре российские астронавты засняли предполагаемое место утечки за пределами Международной космической станции, но не обнаружили структурных повреждений там, где должна была быть трещина.

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