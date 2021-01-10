Райли и Франция выиграли эстафету в заключительный день чемпионата мира IPU в Оберхопе

Россия и Франция завершили уик-энд после победы на эстафетах Кубка мира по биатлону Международного союза биатлонистов (IPU) в последний день финала в Оберхопе, Германия.
В смешанной эстафете 4х6 км Россия обыграла Норвегию и завоевала золотую медаль всего за 0,7 секунды.
После первого женского этапа Ульяна Кайшева удержала Россию на большом расстоянии от темпа, отстав на 30,5 секунды от лидера ранней гонки Анаса Шевалье-Буке из Франции.
Норвегия, Германия, США, Польша, Швеция, Латвия и Финляндия опередили Россию после этого первого этапа.
Чистый бросок Светланы Мирановой полностью перевернул игру с ног на голову и вышла вперед после второго раунда.
Франция, Германия и Норвегия были очень близки к Польше и Чехии.
Александр Локинов возглавил сборную России, но был нокаутирован норвежцем Йоханнесом Дале, который сократил отставание до 3,6 секунды.
Беларусь вернула Сергея Пожарникова к медальному противостоянию, а Германия и Франция все еще борются за золото.
Россиянин Эдуард Латтипов и норвежка Стерла Холм Лугрид не могли быть разделены ни на секунду, но Норвегия не смогла вывести свою команду на передний план, вместо этого довольствовалась серебром.
Франция выиграла бронзу с явным отрывом, финишировав на 12,1 секунды позади России, благодаря чистому результату стрельбы Квентина Фийона Мюлетта.
Беларусь и Германия заняли четвертое и пятое место; Швеция была оштрафована – всего 16 услуг, то есть они смогли финишировать только 13-м.
В одиночной смешанной эстафете на выходных доминировала французская пара Джулия Симон и Эмилиан Жаклин.
В то время как оба биатлониста поочередно прошли по два этапа, оба выиграли золото на 38,7 секунды над Швецией.
Три из четырех легов для Франции имели чистые рекорды по стрельбе, а у Жаклин был отличный рекорд по обеим ногам.
Швеция выиграла серебро благодаря постоянству занявших второе место Ханны Аберг и Себастьяна Самуэльсона после третьего матча.
Норвежцы Дрилл Экофф и Йоханнес Тингнес Б были фаворитами на победу, но им пришлось отыграть 11 штрафных кругов между ними; По сравнению с тремя во Франции и пятью в Швеции.
Эти двое выиграли свои спринтерские гонки в пятницу (8 января), но изо всех сил пытались стрелять, особенно во втором заезде.
Разумное расстояние до тройки лидеров – это Германия на четвертом месте, Беларусь на пятом месте и Канада на шестом месте.
Следующий этап Кубка мира IPU по биатлону также состоится в среду с воскресенья (13-17 января) в Оберхоупе.
Запланированы спринт и масс-старт, индивидуальные гонки, мужские и женские эстафеты.