Райли и Франция выиграли эстафету в заключительный день чемпионата мира IPU в Оберхопе

Россия и Франция завершили уик-энд после победы на эстафетах Кубка мира по биатлону Международного союза биатлонистов (IPU) в последний день финала в Оберхопе, Германия.

В смешанной эстафете 4х6 км Россия обыграла Норвегию и завоевала золотую медаль всего за 0,7 секунды.

После первого женского этапа Ульяна Кайшева удержала Россию на большом расстоянии от темпа, отстав на 30,5 секунды от лидера ранней гонки Анаса Шевалье-Буке из Франции.

Норвегия, Германия, США, Польша, Швеция, Латвия и Финляндия опередили Россию после этого первого этапа.

Чистый бросок Светланы Мирановой полностью перевернул игру с ног на голову и вышла вперед после второго раунда.

Франция, Германия и Норвегия были очень близки к Польше и Чехии.

Александр Локинов возглавил сборную России, но был нокаутирован норвежцем Йоханнесом Дале, который сократил отставание до 3,6 секунды.

Беларусь вернула Сергея Пожарникова к медальному противостоянию, а Германия и Франция все еще борются за золото.

Россиянин Эдуард Латтипов и норвежка Стерла Холм Лугрид не могли быть разделены ни на секунду, но Норвегия не смогла вывести свою команду на передний план, вместо этого довольствовалась серебром.

Франция выиграла бронзу с явным отрывом, финишировав на 12,1 секунды позади России, благодаря чистому результату стрельбы Квентина Фийона Мюлетта.

Беларусь и Германия заняли четвертое и пятое место; Швеция была оштрафована – всего 16 услуг, то есть они смогли финишировать только 13-м.

В одиночной смешанной эстафете на выходных доминировала французская пара Джулия Симон и Эмилиан Жаклин.

В то время как оба биатлониста поочередно прошли по два этапа, оба выиграли золото на 38,7 секунды над Швецией.

Три из четырех легов для Франции имели чистые рекорды по стрельбе, а у Жаклин был отличный рекорд по обеим ногам.

Швеция выиграла серебро благодаря постоянству занявших второе место Ханны Аберг и Себастьяна Самуэльсона после третьего матча.

Норвежцы Дрилл Экофф и Йоханнес Тингнес Б были фаворитами на победу, но им пришлось отыграть 11 штрафных кругов между ними; По сравнению с тремя во Франции и пятью в Швеции.

Эти двое выиграли свои спринтерские гонки в пятницу (8 января), но изо всех сил пытались стрелять, особенно во втором заезде.

Разумное расстояние до тройки лидеров – это Германия на четвертом месте, Беларусь на пятом месте и Канада на шестом месте.

Следующий этап Кубка мира IPU по биатлону также состоится в среду с воскресенья (13-17 января) в Оберхоупе.

Запланированы спринт и масс-старт, индивидуальные гонки, мужские и женские эстафеты.