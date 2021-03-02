Ракета Союз запускает первый в России спутник для мониторинга климата в Арктике – Технологические новости, Firstpost

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Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что в воскресенье с космодрома Байконур в Казахстане была запущена ракета “Союз” с первым российским спутником для мониторинга климата Арктики. На видео, опубликованном Российским космическим агентством, запечатлен запуск ракеты «Союз» в сером небе в 06.55 по Гринвичу со спутником «Арктика-М». Позже глава космического агентства Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что подключение к спутнику осуществлено. Космическое агентство заявило, что для правильной работы системы мониторинга потребуется как минимум два спутника.

«В рамках системы они будут обеспечивать круглосуточный мониторинг в любых погодных условиях поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана», – добавила она.

Запуск второго спутника “Арктика-М” запланирован на 2023 год, сообщает официальное российское информационное агентство РИА Новости.

Одна из главных целей президента России Владимира Путина – экономическая эксплуатация Арктики.

Арктика содержит огромные запасы нефти и газа, на которые присматриваются Россия и другие страны, включая США, Канаду и Норвегию.

Британские ученые сообщили в прошлом месяце, что лед во всем мире исчезает со скоростью, соответствующей «худшему случаю потепления климата».

Команда из университетов Эдинбурга, Лидса и Университетского колледжа Лондона обнаружила, что одни из самых больших потерь за последние три десятилетия были вызваны арктическим льдом.