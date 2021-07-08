Рамон объявлен королем бойцов 15

Приятно вернуться в среду вечером с новым трейлером к фильму «Король бойцов 15», которого мы с нетерпением ждем, и эта неделя – настоящий взрыв.

Сегодня вечером SNK сообщил, что Рамон станет следующим персонажем, который пополнит ряды KOF15 с новым трейлером игры.

Высокий боевой стиль Рамона определенно демонстрируется здесь в полной мере, и он хочет произвести впечатление … как на женщин, так и на лицо своего пораженного грязью противника.

Монстр с ударом и падением должен показаться довольно знакомым тем, кто знаком с воплощением KOF14, поскольку он, кажется, скрывает все из этой игры с некоторой дополнительной визуальной яркостью.

Даже все персонажи супергероев Рамона похожи друг на друга, что могло бы быть немного потерей, если бы некоторые из его поклонников надеялись увидеть в своем распоряжении новый фэнтезийный захват, но этот пробег никогда не устаревает.

В то время как Рамон дебютировал в K-team в King of Fighters 2000 вместе с Ванессой, похоже, что вскоре мы можем увидеть, как Team Mexico вернется к предыдущей игре, и это действительно хорошие новости для поклонников Angel и King of Dinosaurs.

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