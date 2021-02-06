Раскрыта аннотация второго сезона “Русской куклы”, что зрители увидят дальше

Второй сезон «Русской куклы» был продлен Netflix в июне 2019 года. Ожидание, похоже, увеличилось, поскольку по окончании второго сезона не было обновлений.

Netflix продлил второй сезон «Русской куклы» 11 июля 2019 года. Зрители Netflix очень разочарованы тем, что потоковый гигант молчит о создании второго сезона.

Поклонники считают, что в грядущем втором сезоне «Русской куклы» будет столько же серий (восемь), что и в предыдущем. Однако официальных обновлений по этому поводу нет.

Все восемь событий, вероятно, будут транслироваться одновременно, когда шоу вернется. Матрешка была бы невозможна без Наташи Леон. Она также внесет свой вклад в качестве генерального директора, продюсера и писателя. Чарли Барнетт вернется во втором сезоне, чтобы сыграть энергичную главную роль Алана Зафери в первом сезоне.

Первый сезон «Русской куклы» закончился смертью Нади и Алана. Теперь они находятся в разных мирах, и кажется, что они сталкиваются со своими альтернативными копиями в параллельной вселенной. На этот раз они снова пытаются спасти друг друга, чтобы разорвать временную петлю.

Если прогнозы верны, грядущий 2-й сезон Russian Doll будет посвящен видеоиграм. Его можно создать, когда видеоигра будет связана с первым сезоном.

Дэниел Рихтман (развлекательная сеть, известная тем, что публикует эксклюзивные кастинги) опубликовал новую роль русской куклы во втором сезоне, а именно «Главного героя сериала». Рихтман сделал это в этом месяце.

«Главный новый персонаж сезона. Это привлекающая внимание мужская роль, изуродованная, но превращающаяся в мошенника. Нам его описывают как тип« молодого Бенисио дель Торо », а Наташа придумывает такие имена, как Оскар Исаак или Андре. Голландия », так описывается персонаж.

Вот неофициальное изложение второго сезона «Русской куклы» – Русская кукла следует за женщиной по имени Надя в ее путешествии в качестве почетного гостя на неизбежной вечеринке однажды ночью в Нью-Йорке. Она часто умирает и в тот же момент снова появляется на вечеринке, пытаясь понять, что с ней происходит.

Автор сериала, Лесли Хедленд, ранее в разговоре с The Hollywood Reporter сказала, что Надя всегда будет частью ее, так или иначе, независимо от того, в каком направлении вы пойдете в сериале.

Изначально Надя присутствовала во всех трех [the proposed seasons]. Но это было не очень традиционно, если в этом был смысл. Она всегда была рядом, потому что мы знали, что Леон всегда будет биться сердцем и душой этого шоу. Будь то погоня за ним или за повествованием, он будет там », – сказал Лесли Хедленд.

У второго сезона «Русской куклы» нет официальной даты выхода. Оставайтесь на связи с Devdiscourse, чтобы получать последние новости о сериале Netflix.

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