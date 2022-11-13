Расписание прямых трансляций чемпионата мира по спортивной гимнастике 2022 года

Чемпионы мира Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер Он выиграл Гран-при Англии, став первой парой из США, выигравшей два этапа Гран-при за один сезон, и первой парой из США, прошедшей квалификацию в финал Гран-при с 2015 года.

Книрим и Фрейзер, лидеры после короткой программы в пятницу, после произвольной программы в субботу набрали 205,85 балла. Они преобладали над итальянцами с процентом 21,66. Сара Конти И Николо Масси.

Гран-при Англии: последствия | расписание трансляций

Книрим и Фрейзер, которые в прошлом сезоне стали первым американским дуэтом, выигравшим титул чемпиона мира с 1979 года, в этом сезоне занимают второе место в мире по наибольшему количеству очков. Они следят за японцами Рико Миура И Рюичи Кихаракоторый две недели назад набрал 212,02 балла на Skate Canada и не был на арене Гран-при Англии.

Эта пара, скорее всего, станет фаворитом в декабрьском финале Гран-при, в котором участвуют шесть лучших пар серии Гран-при из шести соревнований, премьера чемпионатов мира часто проводится в марте.

Пары были дисциплиной, которая больше всего изменилась со времен Олимпийских игр. С тех пор ни одна из пяти лучших команд не выступала в Играх от России и Китая (Книрим и Фрейзер заняли шестое место на Олимпиаде, лучший результат для американской пары за 20 лет).

Все российские фигуристы были дисквалифицированы из-за вторжения в Украину. Нулевые фигуристы из Китая соревновались в серии Гран-при в течение первых четырех соревнований.

Книрим и Фрейзер — единственная американская пара, выигравшая полный Гран-при за последние 16 лет. Еще одна американская пара выиграла один Гран-при с начала серии в 1995 году — Дженни Мино И Тодд Сэнд (тренеры Книрим и Фрейзер) 1996 г. и Рина Иноуэ И Джон Болдуин в 2006 году.

Перед стартом Гран-при Китти Карозерс И Питер Карозерс И Джилл Уотсон И Питер Обегард Каждый выиграл несколько соревнований, эквивалентных Гран-при, в 1980-х годах.

Тайский Вавилон И Рэнди Гарднер Она является современным эталоном для американских пар — три подряд чемпионата мира в 1970-х (бронза, бронза, золото) и пять подряд национальных титулов.

суббота также, Дэниел Грасселл Он стал первым итальянским фигуристом-одиночником, выигравшим Гран-при, обыграв Латвию. Денис Васильеев С отставанием от лидера короткой программы на 9,79 балла Роман Садовский Канада скатилась на шестое место.

Япония Ми Михара Она возглавила короткую программу среди женщин, набрав 72,23 балла, лучше, чем Америка. Изабо Левитто К 0,17 идите в воскресенье на произвольную программу. Чемпионка мира среди юниоров Левито, скорее всего, выйдет в финал Гран-при, если займет третье место в тройке лучших.

Дважды чемпион США Брэди Тинель Она дважды упала в своей короткой программе на своих первых соревнованиях за 18 месяцев и заняла 10-е место из 12 фигуристов. Теннелл выбыл из игры весь прошлый сезон из-за травмы стопы, а последние два месяца пропускал тренировки из-за травмы лодыжки.

итальянцы предпочитают Шарлин Дженнард И Марко Фабри Ритм-танец возглавил список с 86,30 балла, опередив британцев. ночь страха И Луи Гибсон на 0,93.

Гиньяр и Фаббри, выигравшие Гран-при Франции на прошлой неделе, в этом сезоне занимают второе место в мире с наибольшей суммой очков после канадцев. Пайпер Джилл И Поль Пуарекоторых нет в домене на этой неделе.

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