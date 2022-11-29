Расписание прямых трансляций Alpine Ski TV сезона Кубка мира 2022-23 гг.

Микаэла Шиффрин Она не будет участвовать в скоростном спуске и супергиганте в Лейк-Луизе, Альберта, в эти выходные, пропустив традиционные первые спринты сезона Кубка мира впервые с 2014 года, чтобы сосредоточиться на подготовке к предварительным соревнованиям в слаломе и гигантском слаломе.

Представитель Шиффрин заявил перед началом сезона, что она не будет участвовать в гонках на Лейк-Луизе. Причина: впервые за шесть лет в Европе на выходные после Лейк-Луиз запланированы технологические гонки, а не спринты.

В настоящее время расписание Шиффрин включает следующие спринты в Санкт-Морице, Швейцария, 16-18 декабря, но это может измениться.

Впервые в своей карьере Шиффрин выиграла свои первые две гонки в сезоне, приняв участие в слаломных гонках подряд в Леви, Финляндия, две недели назад.

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В прошлые выходные я финишировал 13-м и 5-м в слаломе GS в Киллингтоне, штат Вермонт. В пяти предыдущих поездках в Киллингтон она финишировала второй, третьей, четвертой и пятой в категории GS и выиграла все пять слаломов.

«Есть положительные моменты, которые можно извлечь из гонок, и положительные стороны моего катания на лыжах, — говорит он. Шифрин написал в социальных сетях.. «Я знаю, в каком направлении мне нужно работать в гигантском слаломе, и мне нужно всего несколько дней, чтобы повторить это. В слаломе у меня тоже есть определенное направление.

«Людям легко говорить, что я выиграла у Levi’s и что я вернулась и теперь снова все выиграю… На самом деле это не так. Есть женщины, которые катаются лучше меня, и в любой день любой у одного из нас есть потенциал для победы».

Шиффрин провела больше скоростных спусков и гонок в супергиганте на Лейк-Луизе, чем на любом другом месте проведения Кубка мира. Она дебютировала там на Кубке мира в 2015 году и дебютировала на Кубке мира в 2016 году, одержала свою первую победу на Кубке мира в 2017 году и свою первую победу на Кубке мира в супергиганте в 2018 году.

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