Растущий интерес Италии к Арктике

ENI также работает в российской части Баренцева моря.

Другая компания, Enel Green Power, которая занимается возобновляемыми источниками энергии и является частью Enel Energy, крупнейшей энергетической компании в Италии (и второй по величине в мире), приняла участие в проекте Кольской ветроэнергетики, который находится в Мурманской области России. самая большая ветряная электростанция, которая в настоящее время строится за Полярным кругом.

Более того, Арктика стала предметом университетских программ. Например, Университет Ка’ Фоскари в Венеции недавно запустил курс докторантуры по полярным наукам, а в 2016 году Итальянское общество международных организаций (SIOI) создало магистерский курс по устойчивому развитию, географии ресурсов и арктическим исследованиям.

Эти инициативы ясно показывают, что Италия пытается углубить и расширить свои знания о регионе, чтобы более активно участвовать в арктических делах.

Кроме того, Италия была одной из первых сторон, подписавших Договор о Шпицбергене 1920 г., а с 2013 г. является наблюдателем в Арктическом совете (АС), важнейшем межправительственном форуме для руководства сотрудничеством в регионе. Поэтому Италия участвует в работе рабочих групп Консультативного комитета.

Италия считает тихоокеанские государства краеугольным камнем арктического сотрудничества и твердо намерена продолжать вносить свой вклад в его деятельность на основе следующих ценностей: уважение международного права и суверенитета арктических государств; поддержка двустороннего и многостороннего сотрудничества; продвижение местных и коренных культур и традиций; Защита окружающей среды и содействие устойчивому развитию Арктики.

В заключение следует отметить, что Италия является активным игроком в Арктике с особыми интересами в области науки и энергетики. Его знания и опыт в регионе со временем увеличиваются за счет участия в мероприятиях AC, а также за счет участия в научных исследованиях и создании университетских программ.