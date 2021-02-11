Рафаэль Надаль победил своего соперника на Открытом чемпионате Австралии по теннису: Sportsnaut

11 октября 2020 г .; Париж, Франция; Рафаэль Надаль (Испания) в матче против Новака Джоковича (SRB) в 15-й день на стадионе “Ролан Гаррос”. Обязательный кредит: Susan Mullane-USA TODAY Sports

Рафаэль Надаль прошел квалификацию в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы 6-1 6-4 6-2 в четверг над Майклом Мо в Мельбурне.

Занявший второе место испанец одержал 40 побед и набрал 15 из 16 чистых очков и возглавил американскую квалификацию за час и 47 минут.

«Я всегда стараюсь быть лучше (чем в предыдущей игре). Иногда (я) лучше, иногда – нет». Думаю, (четверг) был для меня позитивным вечером, так как я выигрывал по сетам подряд. (Это) отличные новости для всего “.

Мало того, что Надаль отбивался от Мо, 20-кратному чемпиону Большого шлема также приходилось бороться с хулиганом, который кричал и делал жесты руками, готовясь к подаче. В результате ее вывели со стадиона Рода Лейвера.

В третьем раунде Надаль встретится с Камероном Нури. 25-летний британский игрок одержал победу со счетом 3-6 7-5 6-3 7-6 (3) над россиянином Романом Свиолен за 3 часа 31 минуту.

Четвертый посев России Даниэль Медведев отпраздновал свое 25-летие в четверг, победив испанца Роберто Карпалиса Баэна со счетом 6: 2, 7: 5, 6: 1.

«У меня есть импульс, и я чувствую, что могу на многое», – сказал Медведев после того, как забил 13 эйсов и выиграл матч за час и 44 минуты. «Надеюсь, что это будет продолжаться. Пока это работает, и я надеюсь, что это не прекратится. Нет времени отмечать свой день рождения на турнире. Я получил подарки от жены, но скоро посмотрю на свой следующий матч. . “

7-й номер Андрей Рублев и 19-й Карен Хачанов из России и 21-й австралийский посевной Алекс де Минор одержали победы в двух сетах.

Роблев одержал победу со счетом 6-4, 6-4, 7-6 (8) над бразильцем Тьяго Монтейро, Хачанов выиграл у литовца Рикардаса Перанкеса 6-2, 6-4, 6-4, Де Минор – 6,3, 6. -3, 7-5 победа над уругвайцем Пабло Куэвасом.

Посеянный под 9-м номером итальянец Маттео Переттини, посевный под 24-м номером норвежец Каспер Радд и посеянный под 28 сербом Филип Краинович нуждались в четырех группах для продвижения в своих матчах. Береттини одержал победу со счетом 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 над Чехией Томашем Мачаком, Рууд одержал победу со счетом 3-6, 6-2, 6-4, 7-5 над Томми Боллом и Крагинови ش одержал победу со счетом 6. -2, 5-7, 6-1, 6-4 против Пабло Андогара из Испании.

Но сложнее оказались владелец 5-го номера Стефанос Циципас из Греции и Фабио Фонини под номером 16 из Италии. Циципас поднялся до 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4, победив австралийца Танасси Кукинакиса, а Фунини набрал 4-6, 6-2, 2-6, 6. -3. 7-6 (12) победил земляк Сальваторе Карузо.

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