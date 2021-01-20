Редкий бывший художник показывает оригинальное искусство концепции Donkey Kong Country

Country Donkey Kong Она долгое время считалась одной из самых красивых игр на Super Nintendo, и отчасти ее можно отнести к проектам бывшего художника Rare Кева Бейлисса. В новом видео на YouTube Бэйлисс показал несколько предварительных набросков для игры, в том числе проекты Donkey Kong, Winky, Kremlings и других. Это отличный взгляд на процесс разработки, и он должен быть полезен всем, кто играл в игру, когда она была выпущена в 1994 году. И те, кто открыл его в прошлом году, когда он был выпущен на Nintendo Switch!

Видео можно найти ниже.

Дизайн Бэйлисса – это несколько “мультяшные” версии версий, которые оказались в финальном матче, но они по-прежнему имеют те же ощущения. Легко увидеть, как эта графика превратилась в дизайн, который вошел в финальную версию игры. Хотя большинство персонажей, появившихся в Country Donkey Kong Совершенно оригинальный, Rare пришлось пойти на многое, чтобы обновить Donkey Kong от версии, которая изначально появилась в игровых автоматах вместе с его предыдущим противником, Марио.

Сотрудничество Rare с Donkey Kong явно имело успех. Мало того, что эта версия DK появилась в трилогии SNES, но и новый дизайн персонажа начал появляться в семейных играх Марио, таких как Марио Карт 64 И Марио Вечеринка. Несмотря на эту тесную связь с усатым талисманом Nintendo, DK заметно отсутствует в призыве Universal Studios Japan к Super Nintendo World. Тем не мение, Эксперт по данным, который смог Откройте для себя марки и материалы для персонажей в приложении Super Nintendo World. В этих статьях есть Rare’s Eat on DK, Diddy Kong и многое другое. Это может указывать на то, что в будущем тематический парк может увидеть контент Donkey Kong!

Многие дизайны из предыдущих игр часто теряются или игнорируются, поэтому действительно здорово видеть, что графика Бэйлисса сохранилась более 25 лет. Может быть, однажды они даже увидят релиз как часть артбука по игре! Из-за его популярности и важности Country Donkey Kong После всех этих лет это определенно представляется возможным.

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