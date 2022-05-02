Резонанс для Украины | Новости, спорт, вакансии

Озеро Саранак. Когда в пятницу вечером колокола Харристаун-холла отбили семь часов, Джо Зюйд начал звонить в свои колокола — не для того, чтобы узнать время, а для того, чтобы привлечь внимание людей к жестокому вторжению России в Украину.

«Свободная Украина», Повторите, ударяя по ручному барабану.

Швед планирует быть там каждый день в 7 часов вечера, по крайней мере, так часто, как только сможет, пока война не закончится.

В пятницу он был один. Он не активен в соцсетях, так что информация еще не распространилась. Он надеется, что к нему присоединится больше людей. В субботу к нему присоединилась Анна Хойт.

Хойт вырос в Польше при русском режиме. Когда в 1990 году страна обрела свободу, она переехала в Лейк-Плэсид, чтобы открыть польский магазин. Там до сих пор живет вся ее семья. В марте она поехала навестить свою мать и прибыла в Варшаву, Польша, на тринадцатый день вторжения. Тысячи украинских беженцев ежедневно пересекали границу с Польшей.

Перед ее отъездом ее ученики в Fitness Revolution в Лейк-Плэсиде за два дня собрали 2000 долларов, потому что знали, что она может. «Они вкладывают свои деньги в работу».

В Польше она бродила со своей семьей, чтобы купить лекарства, бинты, одежду, напитки, фары, свечи и достаточно еды для пасхального ужина с шоколадными кроликами.

Если вы укажете, что поставки будут идти в Украину, то магазины сделают на них скидку до 25%.

«Куда бы вы ни пошли, будь вы уличным торговцем… или аптекой… сразу был вопрос: «Если дело дойдет до Украины, мы сделаем вам скидку», — — сказал Хойт. «Эти деньги пошли гораздо дальше».

Хойт сказал, что поможет в Польше «громадный.»

Ее матери 90 лет, и она помнит Вторую мировую войну. Ей было семь лет, когда нацистская Германия и Советский Союз вторглись в Польшу, и 13, когда закончилась война.

Хойт сказал, что народ Польши знает о разрушениях войны и рассматривает войну Украины за свободу как битву, которую они когда-то успешно вели. Она сказала, что украинцы борются и умирают за свободу по всему миру.

«Польша очень вовлечена», Она сказала. Вы не услышите в новостях о палаточных городках для беженцев. Они дома. Им рады в домах людей».

Семья Швидов тоже родом из Польши. Швед означает «Человек из Швеции» Он сказал по-польски. Его бабушка и дедушка родились на Украине в районе, который сейчас находится в Польше.

Он сказал, что гордится реакцией польского народа на войну.

Здесь, по его словам, он хотел, чтобы зверства, происходящие там, оставались в памяти людей. Иногда люди устают от новостей, сказал он, но он сказал, что важно помнить о страданиях там, и что люди здесь все еще могут помочь людям, перемещенным в результате войны, напрямую через местные связи, такие как Хойт.

Хойт вернется в Польшу 1 июня и планирует привезти с собой больше денег. Она сказала, что если люди хотят внести свой вклад, они могут встретиться со Шведом у звонка в 7 часов вечера. Она также сказала, что церковь Святой Агнессы в Лейк-Плэсиде отправляет деньги группе доминиканских монахов в Польше.

Швед впервые позвонил в колокольчики у себя дома в четверг. Он получил разрешение от деревни жить на тротуаре у Риверсайд-парка каждый день. Он сказал, что если люди хотели присоединиться к нему со своими колокольчиками, их приглашали.