Рекорды России для Японии – VideoAge International

NHK Enterprises покупает “Шерлок: Русские хроники” для Японии

Компания NHK Enterprises, коммерческое подразделение японской общественной телекомпании NHK, получила ее. Шерлок: Рекорды России Для AXN Mystery в Японии.

Произведено СТАРТ, платформой для прямых трансляций и локальным отделом производства желтого, черного и белого, в совместном производстве со Средой, Шерлок: Рекорды России Это новая телеадаптация самого известного в мире частного сыщика. Действие происходит в Санкт-Петербурге в 19 веке. История рассказывает о Шерлоке Холмсе, который преследует Джека-Потрошителя, бежавшего в Россию.

Шерлок Впервые его показали на российском развлекательном канале ТНТ. Сериал выйдет в эфир на канале AXN Mystery, принадлежащем Sony Pictures Entertainment, 14 февраля 2021 года.

Юкико Акияма, старший директор по программированию в AXN Mystery, заявил: «Поскольку мы, AXN Mystery, специализируемся на жанре детективов, наша главная цель – создать загадочный IP-адрес и транслировать его как Шерлок Холмс И Агата Кристи. Однако это не означает, что мы транслируем все доступные сериалы – мы тщательно отбираем только те, которые, по нашему мнению, понравятся поклонникам детективов ».

Акияма продолжил: «Мы выбрали Шерлок: Рекорды России Потому что ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ и СТАРТ сделали версию уникальной и отличающейся от предыдущих модификаций. Это видно по великолепию фотографий, сделанных в России, и ощущается на протяжении всего сериала, что делает персонажа заметным. Я встречал множество интерпретаций Шерлока Холмса по всему миру, но я думаю, что Максим Холмс – один из самых красивых Холмсов, которых я видел, – и для него погоня за печально известным серийным убийцей действительно необычна и вызовет у таинственного любовника слюни. над ним. “