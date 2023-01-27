Релиз Redemption Reapers состоится 22 февраля.

РПГ стратегия жнецы искупления Он будет запущен в цифровом формате для PlayStation 4И ВыключательИ ПК через Стим 22 февраля за $49,99 издателю Интерактивный бинарный туман и разработчик Adglobe объявить. Физический релиз запланирован на конец апреля. Он будет иметь варианты озвучивания на английском и японском языках, а также поддержку английского, японского, французского, итальянского, немецкого, испанского, португальского, русского, китайского (упрощенного и традиционного) и корейского.
«жнецы искупления«Интеллектуальная боевая механика дополняет пронзительную историю военного времени», — заявил в пресс-релизе Хироюки Кобаяши, генеральный директор Binary Haze Interactive. «Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наши игроки исследуют эту историю и опробуют креативные тактики, чтобы добиться победы 22 февраля».
Вот обзор игры от Binary Haze Interactive:
Redemption Reapers — это оригинальная история, созданная режиссёром Хироюки Кобаяши (продюсером, Эндер Лиллис: Тихие рыцари), с дизайном игрового баланса, любезно предоставленным Tactical РПГ Ветеран Масаюки Хорикава (серийный режиссер, эмблема огня; Планирование, Королевство сердец III), Томокадзу Фукусима (сценарий, метал твердая шестерняИ Войны за свободу) и Ри Кондо (музыка, Байонетта серия, эмблема огня серия).
Звездный актерский состав оживляет мир, в том числе Алехандра Рейносо (КастлеванияИ Dota 2), Джейсон Спейсек (загадочныйИ Юные Титаны, вперед!), Кайл МакКарли (13 Стражей: Эгида РазоренияИ Иго: Автоматы), Аллегра Кларк (Апекс ЛегендыИ Эпоха драконов: Инквизиция), Дэвид Лодж (Персона 5И Последняя фантазия Пятнадцатый) и Калеб Йен (кальмар играИ Стратегия треугольникаИ Нападение на великанов).
Остается лишь слабый проблеск надежды, когда грозная Армия Смерти сметает все на своем пути, а некогда презираемая группа наемников становится единственной защитой от полного уничтожения. Возглавьте последний бой человечества против зла, Бригаду пепельного ястреба, и сражайтесь за спасение от жестоких врагов, используя стратегическую командную тактику, внезапные атаки и синергию оружия.
Тщательно спланируйте каждое движение бригады через разрушенные войной деревни, замки и снежные поля, чтобы окружить безжалостных мюретов идеальными локациями. Размещайте каждого воина в соответствии с его силой и способностями, осваивая тактику дальнего боя, ближнего боя и скрытности. Раскройте свои особые способности, чтобы дать Бригаде Пепельного Ястреба преимущество в бою. Наносите максимальный урон движению палки и движению с помощью специальных умений, таких как «Укус бабочки», и выводите врагов из равновесия с помощью атак, проводимых в «Потрясающей стойке».
Улучшайте свою бригаду, оснащайте ее оружием и предметами, заработанными после побед, и устанавливайте отношения между членами команды через боевые узы. Узнайте личные истории каждого члена Пепельного Ястреба и сделайте выбор в игровых диалогах, который повлияет на отношения между вашими товарищами-воинами.
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Обзор игрового процесса
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«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».