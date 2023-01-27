Релиз Redemption Reapers состоится 22 февраля.

РПГ стратегия жнецы искупления Он будет запущен в цифровом формате для PlayStation 4И ВыключательИ ПК через Стим 22 февраля за $49,99 издателю Интерактивный бинарный туман и разработчик Adglobe объявить. Физический релиз запланирован на конец апреля. Он будет иметь варианты озвучивания на английском и японском языках, а также поддержку английского, японского, французского, итальянского, немецкого, испанского, португальского, русского, китайского (упрощенного и традиционного) и корейского.

«жнецы искупления«Интеллектуальная боевая механика дополняет пронзительную историю военного времени», — заявил в пресс-релизе Хироюки Кобаяши, генеральный директор Binary Haze Interactive. «Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наши игроки исследуют эту историю и опробуют креативные тактики, чтобы добиться победы 22 февраля».

Вот обзор игры от Binary Haze Interactive:

Остается лишь слабый проблеск надежды, когда грозная Армия Смерти сметает все на своем пути, а некогда презираемая группа наемников становится единственной защитой от полного уничтожения. Возглавьте последний бой человечества против зла, Бригаду пепельного ястреба, и сражайтесь за спасение от жестоких врагов, используя стратегическую командную тактику, внезапные атаки и синергию оружия. Тщательно спланируйте каждое движение бригады через разрушенные войной деревни, замки и снежные поля, чтобы окружить безжалостных мюретов идеальными локациями. Размещайте каждого воина в соответствии с его силой и способностями, осваивая тактику дальнего боя, ближнего боя и скрытности. Раскройте свои особые способности, чтобы дать Бригаде Пепельного Ястреба преимущество в бою. Наносите максимальный урон движению палки и движению с помощью специальных умений, таких как «Укус бабочки», и выводите врагов из равновесия с помощью атак, проводимых в «Потрясающей стойке». Улучшайте свою бригаду, оснащайте ее оружием и предметами, заработанными после побед, и устанавливайте отношения между членами команды через боевые узы. Узнайте личные истории каждого члена Пепельного Ястреба и сделайте выбор в игровых диалогах, который повлияет на отношения между вашими товарищами-воинами.

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Обзор игрового процесса

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