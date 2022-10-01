Ремешки и лица Pixel Watch просочились в список Amazon

Возможно, это самая большая утечка информации о Pixel Watch: галерея официальных изображений показывает различные ремешки, циферблаты и поддержку Fitbit, среди прочего, для будущих умных часов Google.

Поделиться с слэш лекс По словам @OnLeaks, это одна из крупнейших утечек рекламных материалов для Pixel Watch на сегодняшний день, и она предлагает лучший взгляд на то, что Google предлагает на стол.

Начав с ремешков Pixel Watch, мы впервые познакомились с четырьмя различными дизайнами ремешков Pixel Watch.

К сожалению, изображения ремешка Pixel Watch имеют низкое разрешение, поэтому трудно точно сказать, какой материал используется, но это наши лучшие предположения.

Во-первых, мы можем видеть все цвета силикона — черный, серый, светло-белый и светло-зеленый. Кажется, есть два разных стиля кожаных ремешков: один в черном и зеленом, а другой в черном, сером и оранжевом цветах. Наконец, для Pixel Watch есть ремешок из тканой ткани ярко-оранжевого и зеленого цветов, а также более приглушенного черного цвета.

Вдобавок ко всему, мы отлично видим некоторые циферблаты Pixel Watch, которые мы еще не видели. Это включает в себя лицо, которое выражает время только словами, а также лицо, которое показывает художественную сцену.

Углубившись в эти изображения, мы можем увидеть глубину интеграции Fitbit: одно изображение показывает поддержку ЭКГ, а другое изображение Pixel Watch рядом с приложением Fitbit. Рядом с утечкой также есть изображение, показывающее пользовательский интерфейс экстренных вызовов часов, а также Fast Pair на телефоне Pixel для настройки часов.

Примечательно, что эти изображения, по-видимому, были получены, по крайней мере частично, из листинга Amazon, который был кратко опубликован в Германии. умный дроид Она также нашла этот список и сообщила, что уже может сделать предварительный заказ на Pixel Watch.

На Amazon Pixel Watch также подтверждены, по крайней мере, в некоторых регионах, с шестью месяцами бесплатной подписки на Fitbit Premium. Это обычная функция, которую Fitbit привносит в умные часы, поэтому приятно видеть ее на этом устройстве Wear OS.

Другие детали, подтвержденные списком, включают водонепроницаемость 5ATM, использование of Corning Gorilla GlassИ поддержка Fast Pair для Pixel Buds и Новое приложение Google Home.

К сожалению, список Похоже, это было с тех пор Вывод.

Google собирается полностью представить Pixel Watch 6 октября, всего через несколько дней, и мы уже многое узнали об этом продукте. Ранее мы упоминали, что запуск в США будет стоить 349 долларов, и он будет поставляться с процессором Exynos 9110 и временем автономной работы, заявленным примерно в течение дня.

Подробнее о Pixel Watch:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: