Репортаж: Виталий Кравцов возвращается в Россию в ожидании обмена New York Rangers

8 мая 2021 г .; Бостон, Массачусетс, США; Правша «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов (74) улыбнулся своим товарищам по команде после того, как забил «Бостон Брюин» в третьем периоде на DT Garden. Обязательный кредит: игра Уинслоу Даунсон – USA Today

Несколько сообщений подтверждают, что Виталий Кравцов вернулся домой в Челябинск в России и ждет торговли.

Расс Коэн из Sirius XM отмечает, что около пяти команд заинтересованы в получении 21-летнего бывшего кандидата в первом раунде.

Если Кравцов примет призыв рейнджеров, ему, вероятно, придется на него ответить.

Новости Виталия Кравцо здесь. Он вернулся в Челябинск. Сегодня он участвовал в игре «трактор-динамо». Сообщается, что им интересуются около пяти команд. # N.I.R.. Рейнджеры сидят с этим на водительском сиденье. – Спортивное мастерство (спортология) 17 октября 2021 г.

Виталий Кравцов в курсе событий

Вчера вечером Эллиот Фридман сообщил обновленную информацию о ситуации с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Виталием Кравцовым.

«Я понимаю, когда Рейнджеры спросили его:« Тебе нравится АХЛ Хартфорд и ты хочешь вернуться на свой путь »». он сказал. «Кабо Како получил травму сегодня вечером. Он не согласен, но предложение есть».

Коко будет помещена в IR сегодня и пропустит 7 дней. Когда команда отзывает Моргана Барона, это может быть четким указанием на то, как отреагирует Кравцов.

Буффало, штат Нью-Йорк – 3 апреля: Виталий Кравцов из команды New York Rangers играет свою первую профессиональную игру в НХЛ 3 апреля 2021 года в Keybank Center в Буффало, штат Нью-Йорк. (Фото Билла Уипперта / NHLI через Getty Images)

Сегодня я подошел к агенту Gravtso Дэну Мильштейну, чтобы спросить о запросе, но он отказался от комментариев. Вот его клиент уже уехал в Россию.

Кравцов, который до 2018 года финишировал девятым в рейтинге “ Рейнджерс ”, хочет быть худшим и готов сообщить о принадлежности любой другой команды к АХЛ.

Текущий вопрос Рейнджерс ненадежен

Я недавно подробно описал, как сюда попали «Рейнджерс» с Кравсо.

Рейнджерс Кравцов хотел поработать над своей физической формой, что было для них проблемой с прошлого лета. Его травма в преждевременном периоде, предположительно бедра, могла быть следствием этого. Однако Крис Дрю никогда не был фанатом теста, и сейчас со стороны Кравцова наблюдается определенное недоверие.

Итак, здесь мы используем их поддержку, чтобы спасти ситуацию с Рейнджерс, но просим более высоких и ненадежных доходов.

Forever узнал, что «Синие футболки» предложили по крайней мере три команды, но пока это не сдвинуло с мертвой точки.

Одно свидетельство, которое у меня было в начале недели, будет похоже на то, что получили «Рейнджерс», когда они разыграли Лиаса Андерсона во втором раунде отбора.

Команды, которые в настоящее время проводят несколько выборов во втором раунде, – это Red Wings, Senators, Flames и Coyotes.

Сводка слухов о НХЛ

Последние работы Джека Эйзеля и др. Здесь