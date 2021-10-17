Репортаж: Виталий Кравцов возвращается в Россию в ожидании обмена New York Rangers

8 мая 2021 г .; Бостон, Массачусетс, США; Правша «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов (74) улыбнулся своим товарищам по команде после того, как забил «Бостон Брюин» в третьем периоде на DT Garden. Обязательный кредит: игра Уинслоу Даунсон – USA Today
Несколько сообщений подтверждают, что Виталий Кравцов вернулся домой в Челябинск в России и ждет торговли.
Расс Коэн из Sirius XM отмечает, что около пяти команд заинтересованы в получении 21-летнего бывшего кандидата в первом раунде.
Если Кравцов примет призыв рейнджеров, ему, вероятно, придется на него ответить.
Виталий Кравцов в курсе событий
Вчера вечером Эллиот Фридман сообщил обновленную информацию о ситуации с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Виталием Кравцовым.
«Я понимаю, когда Рейнджеры спросили его:« Тебе нравится АХЛ Хартфорд и ты хочешь вернуться на свой путь »». он сказал. «Кабо Како получил травму сегодня вечером. Он не согласен, но предложение есть».
Коко будет помещена в IR сегодня и пропустит 7 дней. Когда команда отзывает Моргана Барона, это может быть четким указанием на то, как отреагирует Кравцов.
Сегодня я подошел к агенту Gravtso Дэну Мильштейну, чтобы спросить о запросе, но он отказался от комментариев. Вот его клиент уже уехал в Россию.
Кравцов, который до 2018 года финишировал девятым в рейтинге “ Рейнджерс ”, хочет быть худшим и готов сообщить о принадлежности любой другой команды к АХЛ.
Текущий вопрос Рейнджерс ненадежен
Я недавно подробно описал, как сюда попали «Рейнджерс» с Кравсо.
Рейнджерс Кравцов хотел поработать над своей физической формой, что было для них проблемой с прошлого лета. Его травма в преждевременном периоде, предположительно бедра, могла быть следствием этого. Однако Крис Дрю никогда не был фанатом теста, и сейчас со стороны Кравцова наблюдается определенное недоверие.
Итак, здесь мы используем их поддержку, чтобы спасти ситуацию с Рейнджерс, но просим более высоких и ненадежных доходов.
Forever узнал, что «Синие футболки» предложили по крайней мере три команды, но пока это не сдвинуло с мертвой точки.
Одно свидетельство, которое у меня было в начале недели, будет похоже на то, что получили «Рейнджерс», когда они разыграли Лиаса Андерсона во втором раунде отбора.
Команды, которые в настоящее время проводят несколько выборов во втором раунде, – это Red Wings, Senators, Flames и Coyotes.
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