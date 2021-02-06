Ресторан Carmichael запрашивает ответы у DoorDash после того, как выясняется, что доставщик ворует деньги

Стивен Тран никогда не ожидал, что кто-то украдет его с трудом заработанный бизнес-совет, особенно тот, кто работает самостоятельно, чтобы получить чаевые. Но он сказал, что это произошло в полдень в четверг в BurgerIM в Кармайкле, и на видео с камеры наблюдения с KCRA 3 изображена доставляющая услуги DoorDash в синей куртке, ожидающая получения заказа на еду. Она ждет, пока кассир уйдет, затем тянется к банке с чаевыми в кассе и берет наличные. «Когда дело доходит до чаевых, имеет значение каждый доллар», – сказал Тран. «В семейном бизнесе или небольшом ресторане вы получаете минимальную заработную плату». Тран связался с DoorDash, чтобы сообщить о женщине. Представители службы поддержки пишут, что DoorDash может заблокировать стиральную машину от приема заказов из ресторана. В другом электронном письме говорилось, что ресторан Tran’s «может оценивать все взаимодействия Дашера». Представители компании с оборотом в миллиард долларов не поделились своими комментариями о каких-либо дисциплинарных мерах, если таковые будут приняты против их Dasher за кражу. «Если ваш сотрудник ворует у нас, это не помешает им украсть чужую еду или где-то еще», – сказал Тран. «Вы должны требовать от своих сотрудников ответственности за то, что они делают». Тран сказал нам, что бача вернулась в ресторан в тот же день, но сказал, что женщина на видео не она. На видео с камеры наблюдения видно, что женщина, которая появилась в ресторане во второй половине дня, была в такой же рубашке. «Есть видео свидетельства того, что она носит такую ​​же одежду, – добавил Тран. – Я только что снял куртку». KCRA 3 передал DoorDash озабоченность Трана. Представитель службы поддержки клиентов сказал по телефону, что проблема будет передана в штаб-квартиру. Другой представитель написал по электронной почте, что они отправили наши наблюдения «соответствующим группам».

Стивен Тран никогда не ожидал, что кто-то украдет его с трудом заработанный бизнес-совет, особенно тот, кто работает самостоятельно, чтобы получить чаевые. Но он сказал, что это произошло в полдень четверга в BurgerIM в Кармайкле.

На видео с совместной камеры безопасности KCRA 3 женщина-доставщик DoorDash в синей куртке ожидает получения заказа на еду. Она ждет, чтобы выйти из кассы, затем достает банку с чаевыми в кассе и забирает наличные.

«Когда дело доходит до чаевых, имеет значение каждый доллар», – сказал Тран. «В семейном бизнесе или небольшом ресторане вы получаете минимальную заработную плату».

Тран прибыл в DoorDash, чтобы сообщить о женщине. Представители службы поддержки пишут, что DoorDash может заблокировать стиральную машину от приема заказов из ресторана. В другом электронном письме говорилось, что ресторан Tran’s «может оценивать все взаимодействия Дашера».

Представители компании с оборотом в миллиард долларов не поделились своими комментариями по поводу каких-либо дисциплинарных мер, если таковые будут приняты против их Dasher за кражу.

«Если ваш сотрудник ворует у нас, это не помешает ему украсть чужую еду или где-то еще», – сказал Тран. «Вы должны заставить своих сотрудников отвечать за то, что они делают».

Тран сказал нам, что Дачер вернулся в ресторан в тот же день, но сказал, что женщина на видео не она. На видео с камеры наблюдения видно, что женщина, которая появилась в ресторане в тот же день, была в такой же рубашке.

«Есть фотографии, свидетельствующие о том, что на ней такая же одежда, – добавил Тран. – Она только что сняла куртку».

KCRA 3 передал DoorDash озабоченность Трана. Представитель службы поддержки клиентов сказал по телефону, что проблема будет передана в штаб-квартиру. Другой представитель написал по электронной почте, что они отправили наши наблюдения «соответствующим группам».