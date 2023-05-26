Рецензии на игру «Голлум» рисуют неприглядную картину

Одним из самых впечатляющих игровых релизов за последние годы стал «Властелин колец: Голлум», игра-невидимка, в которой рассказывается о путешествии персонажа в преддверии событий «Властелина колец: Братство Кольцо.»

Игроки должны принимать разные решения в зависимости от того, на стороне ли они Голлума или Смеагола. Реакция на превью была вялой, с критикой графики и без особого энтузиазма.

Теперь, когда игра выпущена, были внесены изменения, и в результате она стала одной из самых просматриваемых основных игр за долгое время. Учитывая 25 отзывов, рейтинг игры для PS5 составляет всего 40/100. Метакритики 43/100 для ПК-версии (19 отзывов). И что самое показательное, на сайте нет ни одного положительного отзыва, лучший из которых «смешанный».

Хотя в названии столько же технических проблем, сколько и во многих играх в последнее время, рецензенты, похоже, больше всего жалуются на саму игру.

Нажмите на коробку В нем говорится, что он может похвастаться «возмутительно устаревшим дизайном уровней, неточным управлением, острой нехваткой полированной, грязной и невыразительной графики и скучным сюжетом».

играть в игры Он ставит ей 2/10 и говорит: «Это, без сомнения, самая объективно плохая и сломанная игра, которую мне когда-либо приходилось заканчивать… Никакие изменения не могут полностью сгладить ее посредственный общий дизайн».

Игровая площадка Он дает ему 2/10 и говорит: «Подобно поиску Голлума кольца Всевластия, мой поиск завершения «Властелина колец»: Голлум был полон бесконечных неудач, невероятных шансов и постоянно растущего уровня безумия».

окончательно, цифровые тренды Он говорит, что их опыт работы с версией для PS5 был очень нестабильным, и они сдались после 11-го сбоя игры.

«Властелин колец: Голлум» теперь доступен для ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X | С.