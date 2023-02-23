Рецензия: Анастасия Бродвей — просто красивая фантазия

В бродвейском мюзикле «Анастасия» прошлое — это чужая страна, все персонажи которой отчаянно хотят вернуться.

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В Париже живет вдовствующая королева России, которая встречает группу молодых женщин, притворяющихся ее любимой внучкой. Русские ссыльные празднуют его в ночных клубах, мечтая о дореволюционных временах. Большевистский генерал одержимо переживает свое детство, видя, как почти вся правящая семья Романовых была убита его отцом. Наконец, есть заглавная героиня, которая страдает амнезией и хочет пережить свое прошлое, и соглашается на план двух мошенников выдать себя за Анастасию за денежное вознаграждение.

Вы, вероятно, можете сказать, куда все это идет, основываясь только на этом абзаце, но если история не ваша сильная сторона, вот суть. Великая княгиня Анастасия Николаевна была младшей дочерью царя Николая II, зверски убитой вместе с остальной семьей в Екатеринбурге в 1918 году большевистскими солдатами. Слухи о ее побеге появились почти сразу, за ними последовала серия книг, фильмов и, наконец, этот бродвейский мюзикл, основанный на популярном детском анимационном фильме 1997 года «Дон Блат».

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Хотя в этом мюзикле Терренса МакНалли нет говорящих летучих мышей или собак, а музыку и слова написали Линн Аренс и Стивен Флаэрти, в нем все же есть ДНК детской пьесы. Это фэнтези, где дворники могут быть принцессами, а аристократы — с причудливой добротой. Политически незначительные вещи, но есть аудитория, которая также хочет вернуться в прошлые времена, когда короли пользовались почти всеобщим уважением.

Если Анастасия так же зыбка, как музыкальные ноты Коулза о русской революции, то она удивительно красива, как серия великолепных декораций. Сложные танцевальные последовательности, крутые спецэффекты и молниеносные смены компенсируют неровный темп. Это долго, ребята

Вероника Стерн в роли Ани и пропавший Уильям Батлер в роли Дмитрия вызывают настоящую химию вместе, вызывая дух «Моей прекрасной леди» в ранних эпизодах, в то время как Доминик Пальяро — выдающийся аристократ-художник Влад и Кристиан МакКуин — измученный Глеб. бросать тяжело. Отдельное спасибо актеру, который, казалось, передал дух Пола Линда как жадного второстепенного члена королевской семьи в изгнании.

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Фото Эвана Циммермана /поставляется

Песни, к сожалению, особо не запоминаются, хотя лирически двигают сюжет сносно. «Путешествие в прошлое» — изюминка, перескакивающая из фильма на сцену, но все становится немного оживленнее, когда действие перемещается в Париж. В одном примечательном эпизоде, кажется, используются несколько персонажей предыстории, которые, возможно, остались от прошлогодней постановки «Скрипача на крыше», в то время как в другом используются Пальяро и Ребекка Хартман (в роли графини Лили) в непристойной сцене соблазнения, которая кажется нереализованной. Побочный сюжет Сам по себе это может быть веселее, чем родительская игра.

«Анастасия» — неровный мюзикл, который может проверить ваше терпение, если вы пойдете без предупреждения. Если вы сможете закрыть свой разум и просто наслаждаться зрелищем всего этого, вам это понравится. Если нет, запаситесь мятными конфетами Junior Mints и представьте, как было бы здорово, если бы Boney M предоставили саундтрек.

обзор

Бродвей через канадскую Анастасию

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где Юбилейный зал, 11455 87-я авеню.