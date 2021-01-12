Рецензия на “Американскую мечту”: скучный русский триллер Януса Каменского

Как кинематографист, если вы тратите большую часть своей карьеры на съемки высококачественных продуктов с большим бюджетом для голливудских тяжеловесов, вполне возможно, что вы иногда можете испытывать тягу к B-фильмам: даже шеф-повара для гурманов то и дело жаждут грязных удовольствий Биг Мак. Януш Камински, по-видимому, редко осознает необходимость, но когда она бьет его, он садится в кресло директора. Еще в 2000 году доверенный оператор Стивена Спилберга позорно дебютировал в фильме «Потерянные души», таинственном, бессвязном фильме ужасов, который даже не был вкусным барахлом. Два десятилетия спустя ситуация с “Американской мечтой” не сильно улучшилась, это, казалось бы, благородное название мало что делает для уважения грязной эксплуатации, скрывающейся внизу: триллера, в котором американская погоня за счастьем не сочетается с жестоким преследованием русских гангстеров.

Относительная новизна ассоциации Камински с этой чертой внешне отличает “Американскую мечту” от эквивалентных серых тюков наполнения VOD, как и в случае непреходящего влияния бывшей звезды “Игры престолов” Майкла Хейсмана, когда он сжимает зубы и пытается найти человеческое прикосновение во взаимосвязанном наборе. Скрыт от литературных жанров. Однако их имена редко делают проект менее анонимным. Очень загадочно меланхолия распространяется и на эстетику смога, созданную Камински и кинематографистом Китом Донкерли для действий: если в резком освещении и коричневой цветовой палитре есть какой-то аромат в нижней части Лос-Анджелеса, стандартная проблема фильма – это кадрирующие удары и странность действия Ручная работа с обычными сотрудниками Каменских не нарубит много льда.

Поначалу, по крайней мере, мягкий сценарий Дункана Брантли («Лезерхед») и Марка Уитона дает проблеск интереса к его изображению русско-американского иммигрантского сообщества, стремящегося к более высокому социально-экономическому статусу на протяжении нескольких поколений – хотя эти культурные характеристики в конечном итоге уступают. Для более общих импульсов насильственной мужественности. Фильм начинается в России, с неоправданно некрасивого вступления, в котором рассказывается об осторожной молодой тренере Анне (Агнеска Гучуска), которую вытаскивают из кареты и подвергают сексуальному насилию со стороны двух неназванных головорезов.

Пять лет спустя Анна переехала в Лос-Анджелес только для того, чтобы из-за собственного недуга стала второстепенным персонажем в повествовании своего парня: это, однако, не последний раз, когда она становится жертвой себя или другой женщины, которая смешивает мужскую историю вместе. Она встречается с Ники (Хейсман), застройщиком чистой собственности, который вместе со своим лучшим другом Скоттом (Люк Брейси) строит жилой комплекс. Оба американских сына трудолюбивых русских иммигрантов вместе представляют собой впечатляющее воплощение почетного идеала – иначе они бы стали, если бы у них не было недостатка в 700 000 долларов наличными и они были бы не в состоянии убедить директоров банков помочь им. Введите Юрия, любопытного торговца колесами, которого они встречают на общественной свадьбе, типа, который, как вы знаете, оставит его подальше, даже если его одетый в масло Ник Шталь не играет его, с психотическим ужасом, видимым из космоса.

Когда Юрий принимает меры к тому, чтобы Шейх Бад Пратва передал деньги, не задавая вопросов, Никки и Скотт осторожно целуются; Когда за доской появляется больше средств, проверка прекращается. Оказывается, Юрий реагирует на отмену сделки с той же добротой, что Алекс Форрест принял роль призрака в «Роковом влечении»: в считанные дни на карту поставлены бизнес, отношения и жизнь несчастных предпринимателей, поскольку угрозы возмездия и беспорядки Юрия быстро усиливаются. Принимая маленькие клише сценария с вытатуированными распростертыми объятиями, он доводит Шталя до безумия, но его совершенно нелогичная личность очень быстро переключает циферблат с нуля на одиннадцатый путь, чтобы полностью снять напряжение: даже в тощие 84 минуты определенно было место, чтобы беспокоить персонажей (и аудиторию) С последствиями их сомнительного морального погружения.

Более чем несколько личных знаков и импульсов, кажется, исчезли на их пути к экрану, на самом деле: «Американская мечта» время от времени флиртует с нелинейной структурой, но часто помогает последовательные сцены с небольшим кумулятивным ритмом или тревогой. «Как вы думаете, я бы потратил время, слушая, как два мальчика рассказывают грустные истории?» Гангстер Никки и Скотт спрашивают заранее. Камински использует жесткий, серьезный подход к тому, что может быть чрезвычайно волнующей историей – как будто фаст-фуды лишаются жира – и эта «американская мечта» умирает где-то в беде.