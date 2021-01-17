Рецензия на книгу: Получите свежий взгляд на читателя с последней книгой Джорджа Сондерса | Искусство







Автор ДРЮ ГАЛЛАГЕР ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ЛАНСА – ЗВЕЗДА



«Купание в бассейне под дождем» изменит способ чтения романов. шутки в сторону.

Книга основана на занятиях, проводимых писателем Джорджем Сондерсом в Сиракузском университете, и детали и усердие, которые он продемонстрировал при анализе семи рассказов российских профессоров, заставят вас вернуться к некоторым из ваших любимых рассказов, чтобы применить художественные соображения и признательность, которые Сондерс привносит в чтение.

Название большого курса на обложке гласит: «Четверо россиян получают степень магистра в области письма, чтения и жизни». И прежде чем вы будете беспокоиться о новаторской крупе с развевающимся английским флагом, будьте уверены, вам просто нужно получить удовольствие от чтения и письма, чтобы оценить то, что Сондерс может предложить в этом тщательно представленном уроке.

Сондерс – великий писатель, его роман 2017 года «Линкольн в Бардо». Он возглавлял многие списки “Лучших”. Он вытолкнул его за пределы скромной литературной репутации, построенной почти исключительно на короткометражных произведениях. Многие из его рассказов восхитительно искажены, а его понимание того, что может или не может работать в рассказе, сведено к замечательной критической точке. Его уважение к Чехову, Толстому, Гоголю и Тургеневу (четырем русским авторам, рассказы которых были проанализированы в «Плавании …») заразительно.