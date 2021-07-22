Рецензия на фильм: «Черная вдова» | Журнал Lewiston Sun Magazine

Спустя более чем два года кинематографическая вселенная Marvel вернулась на большой экран! Из-за пандемии бедным фанатам MCU пришлось потратить последние шесть месяцев на то, чтобы поддерживать себя только в трех сериалах, которые подняли всю среду на новые высоты. Но теперь пора снова начать взрывать кассовые сборы.

Всего за две недели до 2021 года, став самым большим хитом в фильме «F9: The Fast Saga», он снова поднял планку крупнейшей франшизы в истории кино. Внутренний фильм стоимостью 87 миллионов долларов в минувшие выходные стал настоящим подарком для кассовых сборов. Но я ожидаю, что эти цифры упадут довольно быстро, потому что это не одна из лучших частей MCU.

MCU, несмотря на свой успех, в последние годы столкнулся с некоторыми заметными недостатками, когда дело касалось женских персонажей. Конкурирующая франшиза комиксов, DCEU представила «Чудо-женщину» в кинотеатрах в 2017 году, и с тех пор MCU изо всех сил пытается догнать.

Во-первых, было то, как они хвастались тем, что сделали Осу (вместе с супергероем-мужчиной-муравьем) в фильме 2018 года. Затем был «Капитан Марвел» во главе с женщиной в 2019 году, что, пожалуй, было самым смелым ходом в истории. … процесс, но он не произвел впечатления на фанатов так, как они надеялись.

Эта сцена с участием героинь сериала в «Мстителях: Финал» была жалким криком одобрения. И теперь мы получаем необъяснимую «Черную вдову», хотя на самом деле персонаж был написан из франшизы.

События фильма происходят в 2016 году между «Капитаном Америка: Гражданская война», но до «Мстителей: Война бесконечности».

Черная вдова (Скарлетт Йоханссон) Наташа Романофф скрывается от правительственных войск во главе с генералом Таддеусом Россом (Уильям Хёрт), когда ее бывшая «сестра» Елена Белова (Флоренс Бо) отправляет ей таинственный предмет. Эти двое на самом деле не сестры, но они изображали из себя сестер, когда служили российскими спящими агентами в 90-х годах.

Они и «родители» Алексей (Дэвид Харбор) и Мелина (Рэйчел Вайс) образовали что-то близкое к настоящей семье до того, как генерал Дриков (Рэй Уинстон) взял девочек на длительные периоды обучения убийц. Пришло время прекратить операцию «Дрейков» раз и навсегда, но она вернет «семью» вместе, хотя они все ненавидят друг друга и никогда не были настоящей семьей.

Хорошая новость в том, что Пью, Харбор и Вайс великолепны в этом фильме. Сама Черная Вдова пойдет на Войну Бесконечности, но судьбы трех других не совсем уверены, поэтому мы можем увязнуть в их ставках. Кроме того, у актеров хорошая химия, и их шутки достойны пропорции. Плохая новость заключается в том, что, поскольку Черная Вдова выросла и стала машиной для убийств, персонаж и фильм в целом стали роботами.

Черная Вдова хочет дать своему главному герою заметки, отличные от «героического убийцы, которого преследует ее темное прошлое», но ей никогда не удается сделать ее более интересной, чем это. Персонажи здесь более укоренившиеся, чем остальные участники MCU, поэтому последовательности действий, хотя и хороши, но не уникальны и не запоминаются.

И мне очень жаль, но возвращение в хронологию – постоянное напоминание о том, что Marvel не видела необходимости предоставлять нам хорошо продуманную Черную вдову вовремя (и задержка в один год не помогла). Этот фильм никого не оттолкнет от MCU, но во франшизе есть и, надеюсь, будет еще много лучших записей.

Оценка: c

«Черная вдова» идет в кинотеатрах и доступна для просмотра на Disney +. Фильм имеет рейтинг PG-13 из-за интенсивных сцен насилия / боевиков, а также некоторых языковых и тематических материалов. Его продолжительность – 133 минуты.

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