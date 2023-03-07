Риган Фелпс, Академия Гаттона, старшеклассник Бардстауна получает назначение в Вест-Пойнт

Гаттонская математическая и научная академия и средняя школа Бардстауна, Риган Фелпс, была удостоена чести быть назначенной в Военную академию США конгрессменом Бреттом Гатри из Содружества 2.Аббревиатура II избирательный округ для выборов в конгресс. Фелпс, который работал над тем, чтобы стать армейским офицером с девяти лет, принял это назначение и 26 июня отправится в Вест-Пойнт.у.

Конгрессмен Гатри посетил Академию Гаттона в четверг, 2 марта.Аббревиатура IIчтобы назначить встречу с Фелпсом лично.

«Рейган Фелпс из тех парней, которые могут полностью преуспеть в нашем шоу, потому что он [she’s] Докажи это [she] Об этом заявил конгрессмен Гатри во время пресс-конференции. «Она действительно казалась кем-то, кто хотел быть лидером — вести за собой мужчин и женщин — и все».

Фелпс не работал для достижения этой цели в одиночку. Отец Фелпса, Джозеф Фелпс, служил в армии Соединенных Штатов и с раннего возраста прививал своим детям ценность бескорыстной службы. Мать Фелпса, Аманда, поделилась с гостями на вечеринке: «Мой муж всегда говорил им с самого первого дня, если кому-то нужно что-то сделать, вы поднимаете руку. Неважно, кто вы и чем занимаетесь. , и, честно говоря, я сохранил этот настрой».

За время работы в Академии Гаттона Фелпс выросла как лидер. Я участвовала в программе STEM + Critical Language Program, где в течение двух лет проходила интенсивные курсы русского языка. Это привело к тому, что она получила стипендию Инициативы национальной безопасности для молодежи (NSLI-Y), чтобы жить и учиться в Эстонии в течение шести недель между младшими и старшими классами. Фелпс планирует продолжить изучение русского языка в Вест-Пойнте.

Размышляя об этом опыте и ее следующих шагах, Фелпс сказала:

«Это будет борьба, но благодаря Гаттону я узнал, что некоторые из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, у меня получались немного лучше после… Я просто должен сказать вам спасибо. Я так усердно работал. добраться сюда, но это стало возможным благодаря командам, стоящим за мной».

Доктор Линетт Бридлав, директор Гаттонской академии, партнером которой является Фелпс, сказала: «Риган была ценным членом нашего класса 2023 года. Она показала, что может быть лидером в классе и вне его, и ищет вызов. Мы рады, что она будет решать эту задачу на следующем курсе в Американской военной академии».

Об Академии ГаттонаАкадемия Гаттона: Академия Гаттона, основанная в 2007 году, является первой двухлетней программой проживания в Кентукки для одаренных и одаренных юниоров и пожилых людей. Учащиеся Gatton Academy посещают младшие курсы и являются студентами дневного отделения WKU, интересующимися продвинутыми STEM. Академия Гаттона получила награду 2022 года за вдохновляющие программы в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Понимание разнообразия Награда журнала и инновационного партнерства от Национальной ассоциации средних школ STEM.