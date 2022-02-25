Роскосмос предупреждает США о санкциях и Международной космической станции

Глава Роскосмоса заявил, что новые санкции США могут «разрушить наше сотрудничество» по Международной космической станции. В настоящее время на борту аванпоста живут и работают четыре космонавта НАСА, два российских космонавта и один европейский космонавт. После того, как президент Джо Байден объявил в четверг о новых санкциях, которые «приведут к ухудшению (российской) авиационной промышленности, включая их космическую программу», генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что орбита станции и ее положение в космосе контролируются российскими двигателями. . «Если вы перестанете с нами сотрудничать, кто спасет Международную космическую станцию ​​(МКС) со случайной орбиты и упадет в США или… в Европу?» — сказал Рогозин. «Есть также вероятность падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой возможностью? Международная космическая станция не летает над Россией, поэтому все риски лежат на вас. за это?» Представитель НАСА сказал CNN: «Мы продолжаем работать со всеми нашими международными партнерами, включая государственную космическую корпорацию «Роскосмос», для обеспечения постоянной безопасной эксплуатации Международной космической станции». Космическое сотрудничество. Никаких изменений в поддержке агентства не планируется. для текущих операций на орбите и наземных станций.Новые меры экспортного контроля будут и впредь разрешать гражданское космическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией. США, Россия, Япония, Канада и Европейское космическое агентство делятся на две части — российский орбитальный сегмент и американский орбитальный сегмент. «Российская сторона не может работать без электричества в Ам, — сказал CNN бывший астронавт НАСА Гаррет Рейзман. — Американская сторона и американская сторона не могут работать без силовых установок, которые находятся на российской стороне». t сделать мирный развод. Вы не можете сделать сознательное размежевание». НАСА не ответило прямо на комментарии Рогозина, но отмечает, что американское космическое агентство «продолжает работать с Роскосмосом и другими нашими международными партнерами в Канаде, Европе и Японии, чтобы поддерживать безопасные и непрерывные операции для Международная космическая станция». «Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыто поставил под сомнение будущее Международной космической станции, выступая в Палате общин в четверг». о продолжении технического и научного сотрудничества, — сказал Джонсон, — но в нынешних обстоятельствах трудно представить, как это может продолжаться в обычном режиме».

Об этом заявил глава Роскосмоса. Новые санкции США Он может «разрушить наше сотрудничество» на Международной космической станции. В настоящее время на борту аванпоста живут и работают четыре космонавта НАСА, два российских космонавта и один европейский космонавт.

После того, как президент Джо Байден объявил в четверг о новых санкциях, которые «приведут к ухудшению (российской) авиационной промышленности, включая ее космическую программу», генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что российские двигатели контролируют орбиту станции и положение в космическом пространстве.

«Если вы предотвратите сотрудничество с нами, кто спасет Международную космическую станцию ​​(МКС) с неуправляемой орбиты и упадет в США или… Европу?» — сказал Рогозин. «Есть также вероятность падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой возможностью? Международная космическая станция не летает над Россией, поэтому все риски лежат на вас. Вы готовы для этого?»

Представитель НАСА сообщил CNN, что оно «продолжает работать со всеми нашими международными партнерами, в том числе с государственной космической компанией «Роскосмос», для постоянной безопасной эксплуатации Международной космической станции».

«Новые процедуры экспортного контроля будут по-прежнему позволять сотрудничество в области гражданского космического пространства между Соединенными Штатами и Россией. Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется. США и России», — продолжил представитель.

Международная космическая станция, результат сотрудничества США, России, Японии, Канады и Европейского космического агентства, разделена на две части — российский орбитальный сегмент и американский орбитальный сегмент.

«Российская часть не может работать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может работать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне», — сказал CNN бывший астронавт НАСА Гаррет Райзман. «Поэтому вы не можете развестись полюбовно. Вы не можете сознательно выйти из отношений».

НАСА не ответило напрямую на комментарии Рогозина, но отмечает, что космическое агентство США «продолжает работать с Роскосмосом и другими нашими международными партнерами в Канаде, Европе и Японии для обеспечения безопасной и непрерывной работы Международной космической станции».

Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыто поставил под сомнение будущее Международной космической станции, выступая в Палате общин в четверг.

«Я очень поддерживал дальнейшее научно-техническое сотрудничество», — сказал Джонсон. «Но в нынешних обстоятельствах трудно понять, как это может продолжаться как обычно».