Российская академия наук разрабатывает прибор для поиска полезных ископаемых на поверхности Луны и Марса.

МОСКВА (UrduPoint News / Sputnik – 20 января 2021 г.) Ученые Российской академии наук создали лабораторный прототип устройства будущего российского спутника Луноход-Геолог, предназначенного для поиска полезных ископаемых. Об этом Sputnik сообщили в ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип устройства и протестировали его на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает», – сказал Митрофанов, добавив, что устройство потребовало три года на разработку.

Ученый добавил, что теперь ученые намерены предоставить прибор для установки на российские и зарубежные десантные корабли и вездеходы, которые предназначены для изучения Луны и Марса.

«Он лучше всего подходит для лунного модуля. По пути мы сможем определить начальную конфигурацию поверхности на площади около 30 см». [11.8 inches] Широкий. Российская космическая программа предусматривает создание Луноход-Геолог. «Мы предоставим это устройство для такого устройства», – сказал Митрофанов.

При движении по поверхности прибор сможет фиксировать наличие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до одного метра (3,3 фута). В частности, он сможет проводить геологоразведочные работы для поиска редкоземельных элементов или драгоценных металлов, в том числе золота и серебра.