Российская актриса Чулпан Хаматова бежит из своей страны после осуждения вторжения в Украину

Известная российская актриса бежала из страны и осудила вторжение Владимира Путина в Украину.

Чулпан Хаматова, известная по ролям в фильме «Прощай, Ленин!» Петрова Пфеффер сообщила, что 20 марта уехала из своей страны в Латвию.

В интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, которое транслировалось на YouTube, 46-летняя женщина рассказала, что уже несколько недель находится в Риге, столице Латвии.

«Сейчас мы в Латвии», — сообщила звезда.

«Я не могу сказать, что чужая боль, чужая трагедия, человеческая катастрофа имеют какое-либо отношение к освобождению», — сказала Хаматова, находившаяся в отпуске, когда началась война.

«Сначала я думала, что надо подождать, потом подписала петицию против войны, а потом вынуждена была понять, что «в Россию лучше не возвращаться», — продолжила она.

Я не могу игнорировать то, что вижу своими глазами

Хаматова в своем интервью сказала, что у нее есть два варианта, если она хочет вернуться в Россию, не попадая в тюрьму; Перестаньте называть незаконное вторжение войной или извиняться за то, что не поддержали военную операцию.

«Я не могу игнорировать то, что вижу своими глазами», — сказала актриса.

«Я знаю, что я не предатель, я очень люблю свою страну».

Хаматова дебютировала в кино в 1998 году, пройдя обучение в Казанском театральном училище, а затем в Российской академии театрального искусства в Москве. Она наиболее известна благодаря фильму Бахтияра Ходугназарова «Луна-баба» (1999), который принес ей приз за лучшую женскую роль на Российском кинофестивале в Онфлере.

Считающаяся одной из лучших российских актрис своего поколения, она была разделена между кино, театром и телевидением.

Хаматова — последний деятель культуры, покинувший Россию. В середине марта звездная балерина Большого, Ольга Смирноваобъявили, что закроют дверь престижной российской группы после ее осуждения войны в Украине.

Других вытеснили из общественной жизни из-за их поддержки Путина. Как дирижер Валерий Гергиев И Оперная певица Анна Нетребко.

Россия вторглась в Украину 24 февраля и ведет войну по всей стране, бомбя крупные города. По данным Организации Объединенных Наций, до сих пор около четверти населения Украины были перемещены, и невозможно точно оценить количество погибших среди гражданского населения даже после окончания войны.