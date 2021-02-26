Российская АЛРОСА выставит на аукцион в Дубае алмазное сырье весом 242 карата

Во время выставки в Москве, Россия, 25 февраля 2021 года, сотрудник демонстрирует драгоценные камни ювелирного качества, содержащие редкий алмаз в 242 карата, на 100-м международном аукционе контролируемого государством российского производителя алмазов АЛРОСА. Компания утверждает, что бриллиант является одним из крупнейших камней ювелирного качества, ограненных АЛРОСА в этом столетии. Татьяна Мацкиева, Reuters

МОСКВА – Российская государственная алмазодобывающая компания АЛРОСА заявила в пятницу, что на аукционе в Дубае 22 марта выставит на аукцион алмазное сырье весом 242 карата, один из крупнейших драгоценных камней века.

Кристально чистый алмаз размером с маленькое яйцо. АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов, конкурирует с англо-американским подразделением de Pierce.

«Необработанные алмазы, которые позволяют огранить бриллианты крупнее 100 карат, очень редки в природе. Таких драгоценных камней предлагается еще меньше», – сказал Евгений Агурев, руководитель отдела продаж АЛРОСА.

Последний раз АЛРОСА предлагала алмаз такого размера на открытом аукционе пять лет назад. Согласно российскому законодательству, горнодобывающая компания сначала должна доставить необработанные алмазы весом более 50 каратов на государственную базу Кокрон.

На сегодняшний день продажа бриллианта проводится в рамках сотого международного аукциона АЛРОСА.

Аукционные цены стартуют от 2 миллионов.

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