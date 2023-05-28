Российская деловая делегация посещает TEXPO 2023

КАРАЧИ — Российская деловая делегация в субботу посетила 4-ю Международную текстильную выставку (TEXPO 2023) в Экспоцентре в Карачи и выразила удовлетворение ценой и качеством пакистанской продукции. Делегация впервые посетила TEXPO и высоко оценила качество и цену предлагаемой продукции. В беседе с APP руководитель отдела развития бизнеса российской компании Sima Land Катерина Тиссен сообщила, что это ее пятый визит в Пакистан и первый на TEXPO. Она сказала, что количество производителей на выставке было поразительным. «Дай Бог, — сказала она, — у нас действительно будут хорошие деловые отношения и хорошие отношения между нашими двумя странами, Россией и Пакистаном». Отвечая на вопрос о достижении договоренностей с пакистанскими компаниями в Texpo, Тиссен сказал, что они будут работать над этим после выставки и после получения ценовых предложений и всех технических деталей. На другой вопрос она сказала, что ей очень приятно находиться здесь, в Пакистане, и все люди очень гостеприимны. Далее она сказала: «То, что мы можем знать из СМИ о Пакистане, многое не соответствует действительности, как только вы приедете сюда и испытаете все это на себе». Она выразила надежду, что российское и пакистанское бизнес-сообщества будут расти вместе и оправдают ожидания. Другие члены делегации сказали, что они счастливы быть здесь, в Пакистане, и планируют приехать в следующий раз. Они также подчеркнули необходимость пролить больше света на усилия по расширению коммерческой и коммерческой деятельности между двумя странами.