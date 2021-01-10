Российская квалификация ошеломила Джасанову в Абу-Даби

Россиянка Анастасия Ясанова, которая впервые появилась в основной сетке WTA на этой неделе, не могла поверить в то, чего она достигла в субботу, превзойдя бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову во втором круге в Абу-Даби.

21-летняя квалификационная спортсменка, занявшая 292 место, выиграла свой первый раунд-раундовый матч в первом раунде WTA 500, чтобы подготовиться к схватке с Чехией Плишковой в ее первой встрече с топ-100.

Но Ясановой, стремящейся войти в число 200 лучших в этом году, потребовалось всего 72 минуты, чтобы обеспечить победу 6-2, 6-4 над шестой ракеткой мира Плишковой.

«Меня не было на стадионе», – сказала Ясанова журналистам со смехом. «Я был так уверен в себе. Я действительно счастлив сейчас.

«Я действительно удивлен, но, проснувшись сегодня, я подумал:« Почему бы и нет? Почему я не могу выиграть этот матч? ‘. На самом деле, я думал, что проиграю в квалификациях или что-то в этом роде, но я продолжал давить на себя, типа, мне нужно победить, и я хочу победить.

Ясанова сыграет в следующем раунде с Сарой Сурибес Тормо из Испании, 66-й посеянной в 1/8 финала.

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