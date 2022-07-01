Российская компания проявляет интерес к биокапсуле, разработанной Индийским институтом исследований специй

Российская компания ООО «Листерра», занимающаяся производством средств защиты растений, проявила интерес к технологии инкапсуляции (биокапсулы), разработанной и запатентованной Индийским институтом исследований специй (ИИСИ) Кожикоде.

Технология микробной инкапсуляции обеспечивает успешную доставку полезных, биосовместимых микробов. МИНИ подписал соглашение с Lysterra LLC о коммерциализации этой технологии.

«ООО «Листерра» — первая иностранная компания, коммерциализировавшая технологию ИРНР, — сказал С. К. Танкамани, директор института.

Заявление об эффективности



Т. Мохапатра, генеральный директор Индийского совета сельскохозяйственных исследований, подчеркнул необходимость того, чтобы производство и коммерциализация технологий шли рука об руку, и сказал, что спрос на технологию даже среди иностранных компаний свидетельствует об ее эффективности.

Ак Сингх, заместитель генерального директора (Хорт), сказал, что технология микробной инкапсуляции используется во многих культурах, включая специи, зерновые, фрукты, овощи и сельскохозяйственные культуры, что позволяет ей охватить миллионы сельскохозяйственных угодий по всей стране за короткий период времени. .

IIS уже выдал четырем индийским компаниям неисключительные лицензии на коммерческое производство биокапсул с использованием технологии инкапсуляции.

повышенное признание



Продукт получил все большее признание среди фермеров по всей стране, поскольку он нашел применение при выращивании специй, овощей и других культур. Один только институт раздал фермерам 1,5 миллиона капсул.

В отличие от традиционных микробных составов, упаковка облегчает хранение, использование и транспортировку, сохраняя при этом большое количество микробов. «Одну капсулу можно развести 100-200 литрами воды в зависимости от микроорганизмов, присутствующих в капсуле», — сказали ученые IIS.

Наметилась обнадеживающая тенденция использования экономичных биокапсул среди традиционных фермеров и молодых и обученных фермеров. Ученые добавили, что он «не содержит вредных остатков, а использование химических удобрений или пестицидов можно сократить».

Опубликовано в



01 июля 2022 г.

