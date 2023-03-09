Российская нефть повернулась к Ближнему Востоку

Объединенные Арабские Эмираты увеличили закупки российской сырой нефти, несмотря на растущее давление со стороны США и их западных союзников с целью ограничить торговлю с Москвой, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на данные и источники отслеживания судов.

Статистические данные показывают, что с ноября в страны Персидского залива было отправлено около 1,5 млн баррелей российской нефти, причем общий объем растет с начала 2022 года. Сообщалось, что последняя партия российской нефти марки Urals прибыла в нефтяной хаб в Фуджейре в начале этого месяца.

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По данным аналитической компании Kpler, первая отгрузка произошла в 2019 году, но после апреля 2022 года поставки увеличились с перерывами в период с июля по октябрь 2022 года.

Данные платформы финансового анализа Refinitiv Eikon показывают, что первая отгрузка российской нефти в ОАЭ была в 2022 году с увеличением в апреле.

ОАЭ в последнее время укрепили экономическое и торговое сотрудничество с Россией, несмотря на давление Запада. Торговля между двумя странами в прошлом году достигла рекордно высокого уровня, и эта ближневосточная страна находится на пути к тому, чтобы стать одним из 20 крупнейших экономических партнеров России.

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В ОАЭ находится один из крупнейших в мире транспортных узлов, порт Джебель-Али в Дубае, и они являются крупнейшим торговым партнером России в регионе, на долю которого приходится 55% всей торговли между Москвой и странами Персидского залива.

В то время как Европейский союз и страны G7 ввели ценовые ограничения и ограничения на импорт российского топлива, Москва успешно диверсифицировала свои поставки, задействовав Китай, Индию, Турцию и другие страны. увеличила закупки нефти.