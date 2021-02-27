Российская оппозиция по поводу убийства Немцова, критика Кремля, на фоне репрессий Навального

МОСКВА (Рейтер) – Члены российской оппозиции планируют отметить шестую годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы в субботу на фоне разгона протестов против заключения в тюрьму критика Кремля Алексея Навального.

Союзники Навального, который был заключен в тюрьму в этом месяце за сфабрикованные нарушения условий условного освобождения, призвали его сторонников возложить цветы на Московском мосту, где Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

По данным наблюдательной группы, союзники Навального объявили о прекращении уличных протестов до весны после того, как полиция разогнала многочисленные общенациональные митинги и задержала более 11 000 человек.

Но оппозиция призвала москвичей прийти, чтобы отдать дань уважения Немцову, соблюдая при этом социальное дистанцирование и надев медицинские маски. Власти Москвы отказали им в организации поминального шествия из-за эпидемии.

«Это мемориальное мероприятие, а не марш или марш», – заявили оппозиционные политики. «Мы рекомендуем вам воздержаться от принесения плакатов. Нет необходимости предъявлять полиции какие-либо причины задержания (участников)».

Немцов, который ненадолго занимал должность заместителя премьер-министра в конце 1990-х, прежде чем присоединиться к оппозиции, работал над докладом, в котором рассматривалась роль России в конфликте на Украине на момент его смерти.

После его смерти активисты оппозиции начали охранять временный мемориал на мосту, когда муниципальные власти отказали в просьбе разместить там мемориальную доску в его честь.

Городские рабочие за эти годы несколько раз снимали памятник. На прошлой неделе полиция задержала восемь человек при попытке возложить цветы к памятнику, демонтированному полицией.

В 2017 году суд приговорил пятерых мужчин к срокам от 11 до 20 лет тюрьмы за участие в убийстве Немцова, но союзники покойного политика заявили в то время, что люди, заказавшие его убийство, остаются на свободе.

(Подготовил Габриэль Театро-Фарбер; Редакция Марка Генриха)